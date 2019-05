«Terminator | Dark Fate» | il trailer del film con Arnold Schwarzenegger

gqitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Se non fosse bastato il ritorno della squadra vincente originale, ci ha pensato il primo teaserdia mettere i puntini sulle i. Rilasciata dalla 20th Century Fox, la prima anticipazione video del nuovo capitolo della saga conferma il carattere del progetto e, soprattutto, il fatto che a dettare il ritmo delsarà Sarah Connor, personaggio amato che finalmente torna in azione, dopo più di 25 anni da2 – Il giorno del giudizio.(che in italiano ha il titolo di Destino Oscuro) sarà infatti più un sequel di quel T2 tanto amato dai fan della saga, che non un nuovo capitolo, poiché effettua un vero e proprio reset delle pellicole uscite dopo Il giorno del giudizio. In uscita prevista per il prossimo novembre e diretto da Tim Miler (Deadpool), ilsegna il ritorno alla ...

GQitalia : Finalmente Sarah Connor torna in azione - weberiii00 : TERMINATOR 6 DARK FATE Trailer (4K ULTRA HD) NEW 2019 - LazarKaganovic1 : TERMINATOR 6 DARK FATE Trailer #1 Official (NEW 2019) Arnold Schwarzeneg... La Sarah Connor che ci piace, non quel… -