Madre e figlio nati lo stesso giorno! Muoiono a pochi minuti di distanza

Luigi Baiocchi e Adalgisa Cretone,entrambi il 22 settembre, sono morti adiuno dall'altra giovedì scorso.logiorno, morti adi. E' la toccante storia didi Sant'Omero, un piccolo comune in provincia di Teramo, dove la donna e l'uomo hanno perso la vita adiuno dall'altra. Giovedì scorso Luigi, che lavorava come imbianchino, si trovava con amici al bocciodromo di Poggio Morello quando era stato richiamato a casa, perché l'anziana85enne, già sofferente, aveva accusato un grave malore e stava morendo. Il 58enne è corso a casa trovando l'anziana accasciata a terra, oramai senza vita. L'ha raccolta e adagiata sul letto. Poi l'uomo è uscito un attimo a prendere una boccata d'ossigeno e in quel momento è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.