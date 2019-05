Attenzione ai Tatuaggi! Il ministero della Salute ritira nuovi inchiostri per rischio cancro (Di lunedì 27 maggio 2019) Nuova allerta, dopo quella dei mesi scorsi, per i colori usati per i tatuaggi a rischio cancro. Il ministero della Salute ha bloccato oggi altri due pigmenti, rosso e rosa, provenienti dagli Stati Uniti. Sono il Rose Satin della Marca Eternal Ink e il rosso Perma Blend - Queens Red, marca Permablend Pigments. Un primo inchiostro finito nel mirino del ministero è il “Rose Satin” della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza 27/07/2020. L’altro inchiostro per tatuaggi, di coloro rosso, è il “Perma Blend – Queens Red”, marca Permablend Pigments, lotto PBQH181812. Natura del pericolo/rischio, stando a quanto riportato sugli avvisi del ministero, è di tipo chimico/cancerogeno.



