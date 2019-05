Taekwondo | Grand Prix Roma 2019 | quattordici azzurri convocati per la tappa inaugurale

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) La stagione internazionale delcomincia ad entrare nel vivo dopo la conclusione dei Mondiali di Manchester che hanno regalato all’Italia la prima storica medaglia d’oro con Simone Alessio nei -73 kg. La selezione azzurra guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano conta di proseguire nel proprio straordinario percorso di crescita nella la primadelche si svolgerà ada venerdì 7 a domenica 9 giungo presso la prestigiosa cornice del Foro Italico. La manifestazione rappresenterà il primo appuntamento della competizione itinerante che toccherà anche Chiba in Giappone e Sofia in Bulgaria, prima delle Finals in programma a Mosca, in Russia. Gli atleti saranno suddivisi nelle otto categorie olimpiche (quattro al maschile e quattro al femminile) e si contenderanno punti fondamentali per il ranking di qualificazione a Tokyo 2020. La squadra italiana ...

