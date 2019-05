Svolta storica a Predappio | alle comunali vince il centrodestra 

Francia - Svolta storica : prezzo unico per i tifosi ospiti : Francia prezzo unico tifosi ospiti – svolta storica in Francia, per i due massimi campionati calcistici: Ligue 1 e Ligue 2. Il “Bureau de la Ligue de Football Professionnel”, riunitosi questo mercoledì 15 maggio, ha confermato il progetto di introdurre una tariffa unica per i tifosi ospiti a partire dalla stagione 2019/2020. La tariffa proposta […] L'articolo Francia, svolta storica: prezzo unico per i tifosi ospiti è stato ...

Maglia Juve 2020 - Svolta storica : in casa addio alle strisce bianconere : Un politica che Andrea Agnelli sta portando avanti da tempo: si è cominciato dal logo, si è continuato con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e adesso con la Maglia bicolore. La rincorsa della Juventus ...

Matteo Salvini - Svolta storica Lega : "Se ci chiamano - noi ci siamo". Si prende anche Roma : "Se ci chiamano noi ci siamo". Matteo Salvini annusa la svolta epocale per la Lega e per l'Italia. Il vicepremier, intervistato da No Stop News su Rtl 102.5, risponde così quando gli viene chiesto cosa farà il Carroccio a Roma: "Ieri ho salutato tanta gente - ha spiegato Salvini a proposito dell'ina

Caso Emanuela Orlandi - al via le prime indagini in Vaticano - il fratello : 'Svolta storica' : Emanuela Orlandi è sparita nel nulla il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. E oggi, a distanza di quasi 36 anni, il Vaticano ha dichiarato che è stata autorizzata l'apertura di un'indagine interna. A renderlo noto è il legale della famiglia, Laura Sgrò. Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha commentato: 'Si tratta di una svolta storica': per la prima volta, infatti le indagini sono state avviate non dalle autorità italiane, ma dalla Santa ...

La direttiva Ue sul copyright è una Svolta storica per la tutela reale dell'industria culturale : La ragione per cui tutelare i professionisti dell'industria musicale non sia mai stata percepita come una reale urgenza è molto semplice: l'indotto del mondo della musica non è abbastanza considerevole. Basti pensare che il 90% degli autori di canzoni guadagna la metà di un qualsiasi libero professionista, avvocato o commercialista che sia. Solo che essere professionisti della musica è un mestiere a tutti gli effetti, ...

Emanuela Orlandi - Vaticano per la prima volta apre indagine. Il fratello : 'Svolta storica' : il apre un': verifiche su una tomba del . Il Vaticano ha deciso di aprire un'indagine interna sulla vicenda di Emanuela Orlandi. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Laura Sgrò, dicendo che la ...

Emanuela Orlandi - Vaticano per la prima volta apre un'indagine. Il fratello : «Svolta storica» : Emanuela Orlandi, il Vaticano apre un'indagine: verifiche su una tomba del cimitero teutonico. Il Vaticano ha deciso di aprire un'indagine interna sulla vicenda di Emanuela Orlandi....

Emanuela Orlandi - il Vaticano apre un’inchiesta interna sulla sua scomparsa : “Svolta storica” : Decisione storica del Vaticano, che ha aperto un'indagine interna per fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, di cui si sono perse le tracce nel giugno del 1983 quando aveva 15 anni. Gli accertamenti sarebbero legati alle verifiche su una tomba del cimitero teutonico. Esulta il fratello Pietro: "Speriamo che sia arrivato finalmente il momento per giungere alla verità".Continua a leggere

Emanuela Orlandi - per la prima volta indaga il Vaticano. Il fratello : "Svolta storica" : Città del Vaticano, 10 aprile 2019 - Una "svolta storica". Il fratello di Emanuela Orlandi commenta così la notizia appresa stamani secondo la quale il Vaticano ha autorizzato l'apertura delle ...

Emanuela Orlandi - il Vaticano apre un inchiesta. Il fratello 'Svolta storica' : CITTÀ DEL Vaticano - 'Dopo 35 anni il Vaticano finalmente indaga ufficialmente sulla scomparsa di mia sorella. Speriamo che sia arrivato finalmente il momento per giungere alla verità e dare giustizia ...