Sucker Punch celebra i 10 anni di InFamous svelando alcune meccaniche del gioco non

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ieri ricorreva il decimoversario della serie die così lo sviluppatore con sede a Washington ha deciso dire su Twitter l'eventocuriosità einteressanti che non sono riusciti ad aggiungere nelfinale, riporta Comicbook.Dando un'occhiata a quanto condiviso, si scoprono molti fatti dietro le quinte di cui non eravamo a conoscenza. Prima di tutto, l'originaledoveva chiamarsi "True Hero". "Abbiamo provato molti titoli e all'E3 2007 abbiamo atteso l'autorizzazione legale per il nome. Avevamo anche un trailer di riserva pronto con un titolo alternativo per ogni evenienza, ma fortunatamenteè stato approvato in tempo." Le prime versioni includevano la possibilità di cambiare abbigliamento in cabine telefoniche e avremmo dovuto vestire i pdel protagonista soprannominato Gearwolf. Inoltre, i giocatori ...

Eurogamer_it : #InFamous: curiosità e meccaniche inedite svelate da Sucker Punch per festeggiare i 10 anni del gioco. - paolocosso : Ghost of Tsushima: Sucker Punch alla ricerca di personale per il titolo #hdblog #news #technology #informati… - gigibeltrame : Ghost of Tsushima: Sucker Punch alla ricerca di personale per il titolo -