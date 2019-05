Spice Girls | perché Mel B ha chiesto scusa ai fan dopo il concerto di Dublino

Le Spice Girls sono tornate : la scaletta del reunion tour non ti deluderà : Vedere per credere The post Le Spice Girls sono tornate: la scaletta del reunion tour non ti deluderà appeared first on News Mtv Italia.

Video e scaletta del tour delle Spice Girls - tanto girl power ma il primo concerto è un disastro tecnico : Il tanto atteso tour di reunion delle Spice girls ha debuttato il 24 maggio al Croke Park di Dublino: Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie C si sono esibite per la prima volta nell'inedita formazione a quattro tra tanti riferimenti nostalgici agli anni d'oro della band ma qualche problema tecnico di troppo. L'entusiasmo del pubblico per il ritorno delle ragazze pepate sul palco è stato smorzato dalla costatazione di un pessimo audio, ...

La reunion delle Spice Girls non va come sperato. Problemi al concerto di Dublino - : Carlo Lanna Una pessima acustica ha fatto indignare i fan delle Spice Girls durante la prima tappa del concerto di Dublino Il 24 maggio le Spice Girls sono tornate insieme sul palco, ma senza Victoria, per il primo concerto di un tour celebrativo che tocca (solo per il momento) alcune città dell’Inghilterra. La prima tappa è stata inaugurata al Croke Park di Dublino, dove centinaia di fan, hanno atteso con trepidazione il ritorno ...

Le Spice Girls sono tornate (ed è stato un successo. O quasi) : Il ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsIl ritorno delle Spice GirlsSpice Girls are back. La storica band britannica, cult negli anni Novanta, è tornata ...

Spice Girls - concerto a Dublino/ Auguri di Victoria Beckham per il tour della reunion : Spice Girls concerto, parte oggi, venerdì 24 maggio, da Dublino, la reunion del gruppo: messaggio di Auguri di Victoria Beckham per il tour.

Al via il Tour delle Spice Girls : Victoria e David Beckham inviano un messaggio - : Novella Toloni Prima il calciatore inglese ha postato sui social una dedica speciale al gruppo, poi Victoria Beckham, ex componente del gruppo, ha condiviso con i follower una foto con i suoi personali auguri alle compagne per la nuova avventura musicale Tutto è pronto per il concerto che, questa sera, segnerà il ritorno sul palco delle Spice Girls. Stasera al Croke Park di Dublino prenderà, infatti, il via il Tour ufficiale della ...

Le Spice Girls stasera iniziano il tour : ecco il messaggio di auguri di Victoria Beckham : <3 The post Le Spice Girls stasera iniziano il tour: ecco il messaggio di auguri di Victoria Beckham appeared first on News Mtv Italia.

Geri Halliwell torna rossa per le reunion delle Spice Girls : «Ginger is back» : Spice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ragazze ieri & oggiSpice Girls: le ...

Tutto pronto per il tour delle Spice Girls - Geri Halliwell torna rossa ma Mel B perde la vista (foto) : Alla fine il tour delle Spice Girls ci sarà: nonostante le condizioni di salute di Mel B, i suoi problemi con la Halliwell e l'assenza ormai acclarata della Beckham, nulla ha fermato il progetto di reunion del gruppo. A Dublino, a poche ore dal debutto ufficiale, fervono i preparativi per il ritorno sul palco delle ragazze pepate che hanno fatto la storia della musica inglese negli anni Novanta, affermandosi come la girl band dal maggior ...

Mel B delle Spice Girls teme di essere diventata cieca! : Mel B ha pubblicato un post per i follower, in cui ha rivelato i suoi problemi alla vistae confidando di aver perso la vista dell'occhio destro a causa di un'irite e di aver accusato l'annebbiamento della vista all'occhio sinistro per via di un'uveite. “Grazie mille per il supporto e tutti i messaggi adorabili che ho ricevuto- ha scritto Mel B, in un messaggio destinato al popolo del web- Solo così saprete la verità. Ho avuto un’esperienza ...

Spice Girls - il tour non salta : Mel B aggiorna sull’infezione all’occhio : Spice Girls: nessun rischio per il tour. A destare la paura nei fan i problemi di salute di Mel B Il ritorno delle Spice Girls sta continuando a far discutere. Le quattro ragazze che sono esplose negli anni ’90, reduci di Victoria Beckman, torneranno presto con un tour mondiale. E dopo le rivelazioni di Mel […] L'articolo Spice Girls, il tour non salta: Mel B aggiorna sull’infezione all’occhio proviene da Gossip e Tv.

Spice Girls - tour a rischio? Mel B ricoverata per problemi alla vista : Il tour della reunion è alle porte ma le Spice Girls sembrano perdere i pezzi: l’ultimo scossone per la band è stato il ricovero improvviso di Mel B a causa di problemi alla vista. Secondo People, venerdì scorso la cantante è stata portata in ospedale per la perdita della vista all’occhio destro, ma la situazione sarebbe in netto miglioramento.La 43enne, già gravata da problemi all’occhio ...

Ha perso la vista! Spice Girls - Mel B ricoverata d’urgenza : Paura per Mel B, dopo che l’ex Spice Girl è finita in ospedale affermando di essere diventata cieca. La cantante, che presto sarà impegnata in un lungo tour, è stata ricoverata d’urgenza a Londra. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Mel B sarebbe stata operata a causa di un gravissimo problema all’occhio destro. La cantante sarebbe arrivata al pronto soccorso dichiarando di non vedere nulla e per ore non è stato chiaro cosa fosse ...

Spice Girls - tour a rischio? "Mel B teme di essere diventata cieca" : Una nube rischia di addensarsi intorno alla reunion delle Spice Girls e al tour che prenderà il via il prossimo 21 maggio da Dublino. Mel B starebbe lamentando problemi all'occhio destro, dopo aver perso vent'anni fa quello sinistro.Secondo il Daily Mail, l'artista si sarebbe presentata al Moorfields Eye Hospital di Londra in quanto non riusciva a vedere dall'occhio destro.prosegui la letturaSpice Girls, tour a rischio? "Mel B teme di ...