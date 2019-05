Spagna netta vittoria Psoe rafforza Sanchez

ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) A un mese dal successo alle elezioni legislative del 28 aprile, il Partito socialista operaio spagnolo () del premier Pedroesce vincitore anche alle europee: ottiene il 32,83% dei consensi e 20 seggi nel nuovo Europarlamento, sei in piu' rispetto a quello uscente. Unaresa ancora piu' eclatante dai 10 punti di vantaggio sui conservatori del Partito Popolare (PP), per ora al 20,2% e 12 europarlamentari, quattro in meno, registrando un calo di almeno 9 punti rispetto alle europee del 2014. Non si e' verificato lo sfondamento di Vox, il partito di estrema destra spagnola inascesa nel Paese (13% alle politiche), alla sua prima partecipazione alle Europee: si attesta attorno al 6,22% delle preferenze, riuscendo a far eleggere solo 3 candidati.Buona pagella per i centristi di Ciudadanos, terza forza politica, al 12,23% circa, con 7 eurodeputati, cinque in piu' ...

