Sottrae il cucciolo appena nato alla madre! Il cagnolino muore e la veterinaria licenziata

(Di lunedì 27 maggio 2019) La dottoressa Zahra Rafiq, 29 anni, è statacompagnia VetsNow di Huyton, in Regno Unito, ma potrà riprendere il proprio lavoro dinel giro di sei mesi. Unaè statodopo essersi portata a casa undi bulldog francese. Il, sottrattomadre, è morto tre giorni dopo. La dottoressa Zahra Rafiq, 29 anni, ha ammesso di aver programmato con un collega di voler portarsi a casa uno (“a testa”) dei sei cuccioli nati al VetsNow di Huyton, Merseyside.Fortunatamente l’altroè stato restituito ancora vivo dopo che un altro dipendente di VetsNow aveva manifestato preoccupazioni. Dopo il Royal College of Veterinary Surgeons ha valutato come disonesta la condotta della 29enne. Tuttavia, è stata autorizzata a riprendere il lavoro dopo sei mesi. "Sto fumando drabbia", ha detto al Daily Record il proprietario del cane, Safinah Mhagrh.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...