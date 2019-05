“Sono malata” Eliana Michelazzo in lacrime in diretta | il nuovo sfogo

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo l’intervista rilasciata mercoledì scorso nel salotto tv di ‘Live – Non è la D’Urso’,, ormai ex agente di Pamela Prati, è tornata sul caso che da settimane sta facendo discutere tutta Italia a ‘Non Succederà Più’ su Radio Rai. A Giada Di Miceli laha fatto altre confessioni e non è riuscita a trattenere le. Oltre a parlare di Simone Coppi, il suo marito fantasma, e di Donna Pamela (Pamela Perricciolo),ha detto anche di essere malata mentalmente. “Io ogni Natale facevo i regali al mio marito immaginario e lo stesso faceva anche mia mamma, poverina – ha raccontato la-. Facevo i regali a lui e tutti i familiari inventati si Simone, io avevo una suocera, un cognato, un cugino. Pensa che io ho smesso di fumare perché lui aveva problemi cardiaci. Capisci? Lui aveva smesso e mi aveva convinta a smettere”. (Continua dopo la foto) La ...

