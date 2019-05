Soccorso Alpino | a Monte Pellegrino PA il corso per Tecnico di Elisoccorso

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano : concluso il modulo roccia - 4 giorni intensi di formazione : Quattro giorni intensi di formazione per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Si è concluso infatti domenica 19 maggio il modulo roccia del corso di formazione per Operatori di Soccorso Alpino (OSA). L’acquisizione della qualifica è un passaggio obbligatorio per tutti i tecnici che avranno ruoli operativi negli interventi di Soccorso. Sotto la supervisione degli Istruttori Regionali sono state illustrate ed applicate, per quattro ...

Incidenti in Montagna : ferito nella forra dell’Avello - Soccorso Alpino in azione : In corso un intervento per soccorrere un alpinista ferito in un canyon percorso dall’acqua nella forra dell’Avello, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti: sul posto il Soccorso Alpino. Si tenterà un recupero verso dall’alto, dalle pareti verticali di circa 400 metri d’altezza che circondano lo stretto canyon, operazione complicata dal maltempo. L’uomo fa parte di un gruppo di cinque escursionisti ...

Soccorso agli escursionisti : accordo tra Ente Monti Lattari e Soccorso Alpino e Speleologico : “Ora Sentiero degli Dei, Faito, Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, avranno maggiori servizi anche in materia di sicurezza per i turisti. Ho firmato il protocollo con il Soccorso Alpino, voluto fortemEnte dal sottoscritto e dal PresidEnte del Servizio Regionale Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Girolamo Galasso, rappresenta un grande traguardo per entrambe le parti. L’accordo prevede interventi ...

Maltempo : Belluno - isolati dalla neve - Soccorso Alpino consegna medicine con gli sci : Belluno, 29 apr. (AdnKronos) - Questa mattina attorno alle 10 il Soccorso Alpino di San Vito di Cadore è stato allertato per portare alcuni medicinali a un uomo, rimasto isolato con la moglie nella propria casera a seguito della nevicata. Una squadra è partita dall'abitato di Vodo di Cadore con sci

Montagna - Piemonte : scialpinista colto da malore - salvato da carabinieri e Soccorso alpino : carabinieri e soccorso alpino hanno soccorso uno scialpinista 70enne colpito da sospetto infarto durante la risalita delle piste da sci ormai chiuse di Sestriere. La centrale operativa del soccorso alpino Piemontese che ha gestito la chiamata era impossibilitata a inviare l’eliambulanza 118 a causa del maltempo, ed ha quindi girato la chiamata ai carabinieri che con la motoslitta hanno raggiunto l’infortunato e lo hanno condotto a ...

Brescia - Soccorso Alpino : trovato morto 25enne scomparso sabato : E' stato trovato morto Michael Costa, 25 anni, il giovane scomparso durante una escursione sul Monte Guglielmo nel territorio di Zone, nel Bresciano. Lo hanno individuato durante un sorvolo di un ...

Montagna - escursionista si infortuna nel reatino : recuperato dal Soccorso Alpino : Il Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto oggi per recuperare un escursionista infortunatosi su un sentiero nei pressi di Cantalice, in provincia di Rieti. L’allarme è stato lanciato da un operatore del Soccorso Alpino che era impegnato in zona in attività personali. Sul posto per soccorrere l’uomo, 59 anni e residente a Scandicci, in provincia di Firenze, è intervenuta una squadra di terra ...

Disperso in montagna giovane di 25 anni : Soccorso Alpino a lavoro : Zone, Brescia,, 21 aprile 2019 - Da ieri sera la quinta Delegazione Bresciana del Soccorso alpino e' impegnata nelle ricerche di un ragazzo di 25 anni, assieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di ...

Cefalù - turista ferito alla Rocca : salvato dal Soccorso Alpino [FOTO e VIDEO] : Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e speleologico siciliano della stazione Palermo-Madonie nel primo pomeriggio di oggi alla Rocca di Cefalù per un turista tedesco rimasto ferito nei pressi del tempio di Diana. J.W., 61 anni, stava compiendo un’escursione insieme ad un piccolo gruppo di connazionali quando è scivolato sul sentiero procurandosi la sospetta frattura della caviglia destra. Sono state gli altre escursionisti ad ...

Bloccato da un muro di neve nell’alpeggio : liberato dal Soccorso alpino : Hanno dovuto farsi largo nella neve per oltre 5 chilometri i volontari del soccorso alpino dell’Ossola, intervenuti questa mattina per raggiungere un sessantenne rimasto Bloccato in montagna, a Cima ai Campi, in valle Divedro, una laterale dell’Ossola. L’abbondante nevicata – oltre 1,20 metri – aveva Bloccato l’uomo nell’alpeggio. Il soccorso alpino e’ partito, sci ai piedi, ed ha battuto una pista ...

Maltempo - Soccorso Alpino : rischio valanghe su Alpi - Appennino e Dolomiti : In considerazione delle intense precipitazioni nevose delle ultime ore, dopo alcune settimane di tempo particolarmente asciutto, e le temperature elevate, il Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico richiama alla massima prudenza per il rischio di importanti valanghe su tutto l’arco Alpino, sulle Dolomiti e in alcune aree dell’Appennino. “Tutte le attività sulla neve fuori dalle zone monitorate (comprensori sciistici e ...

Incidenti in montagna : 3 interventi del Soccorso Alpino nel fine settimana in Lazio : Nel fine settimana gli operatori del Corpo Nazionale soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio sono intervenuti per 3 escursionisti infortunatosi in montagna. Nella giornata di ieri, durante la manifestazione sul Monte Semprevisa (Roma) in ricordo dell’alpinista Daniele Nardi scomparso di recente sul Nanga Parbat insieme al suo compagno inglese di cordata, per 2 degli oltre duemila partecipanti e’ stata necessaria ...

Scivola sul Pisanino per 200 metri : escursionista salvato da Soccorso Alpino e Pegaso : Lunigiana e Apuane - Ieri pomeriggio, sabato, la Stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è stata attivata per un escursionista, di Quarrata, Pistoia, Scivolato in prossimità di ...