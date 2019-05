“Silvia e Pier Silvio si sposano” Bomba gossip in casa Mediaset

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2019) La conduttrice di Verissimo e il figlio diBerlusconi rappresentano una delle coppie più longeve, discrete e amate del panorama italiano. Non amano ie riescono a mantenere una certa intimità sia personale e sia a livello familiare. Conosciuti 18 anni fa per caso e innamorati praticamente da subito, Silvia esono una famiglia perfetta grazie anche alla nascita dei loro due splendidi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Lei più di una volta, durante il suo programma televisivo Verissimo, ha parlato dei matrimoni degli altri evidenziando che non ci sarebbe stato nulla tra loro visto che l’unione era già perfetta così. Ora i due sarebbero pronti al grande passo. Almeno è quanto venuto fuori all’interno del settimanale ‘Nuovo’. I due storici fidanzati sarebbero stati avvistati all’interno di un ristorante, intenti a pianificare qualcosa di un certo spessore. ...

