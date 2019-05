Sicilia | dal disagio al lavoro | imprenditrici agricole con Telefono Rosa e Coldiretti

Sicilia - Cutrò (testimoni giustizia) sentito dall'Antimafia : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Come testimoni di giustizia auspichiamo che l'attuale governo regionale del Presidente Musumeci si faccia interprete della necessità di non interrompere il cammino sin qui fatto a sostegno di chi coraggiosamente ha sfidato Cosa Nostra". Così, all'Adkronos, Ignazio Cut

Palermo : fiumi di droga dalla Campania alla Sicilia - 19 arresti (2) : (AdnKronos) - A fornire la droga erano Giovanni Visiello e Savino Intagliatore che in più occasioni si sono spostati dalla Campania a Palermo per incontrare Di Maggio e Dragotto. Il ruolo di corriere del denaro per il pagamento delle fornitura era affidato a Pietro Morvillo che provvedeva anche alla

Palermo : fiumi di droga dalla Campania alla Sicilia - 19 arresti : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - La droga, soprattutto hashish e marijuana, arrivava dalla Campania e dalla Calabria a Palermo e da qui riempiva le principali piazze di spaccio del capoluogo ma anche delle altre province della Sicilia. Sono in tutto 19 le persone arrestate all'alba di oggi dalla poliz

La sfida di Alberto - in bici dalla Sicilia alla Norvegia : "Voglio superare i miei limiti" : L'impresa di un 30enne Siciliano, un viaggio di quasi 7mila chilometri dal Sud al Nord dell'Europa: "Non è soltanto una...

La famosa invasione degli orsi - dalla Sicilia a Cannes : È stato presentato oggi in competizione nella sezione Un Certain Regard alla 72ª edizione del Festival di Cannes, "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti, tratto dall'omonimo romanzo del 1945 di Dino Buzzati, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore. Superbo illustratore italiano e autore di fumetti che vive e lavora a Parigi, Mattotti aveva firmato il Poster ufficiale del Festival di Cannes nel 2000 e del suo primo ...

Fiumi di droga in Sicilia dalla Calabria e dalla Campania : 19 arresti tra spacciatori e corrieri : Roberto Chifari Blitz messo a segno all'alba di oggi dalla squadra mobile di Palermo. In manette fornitori e corrieri di hashish e marijuana Una vasta operazione anti droga della Squadra mobile di Palermo ha permesso di sgominare una banda che riforniva tutta la Sicilia con ingenti quantità di droga proveniente dalla Calabria e dalla Campania. Decine le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ...

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...

Sicilia - auto precipita dalla A19 e finisce in acqua : 1 morto e un ferito : Tragedia in Sicilia dove un’auto è precipitata dalla A19, l’autostrada Palermo-Catania, all’alba di stamane, nei pressi dello svincolo per Agire. Un giovane è morto e l’altro è in gravi condizioni. L’auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d’acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale ...

I migranti soccorsi dalla Marina sono arrivati in Sicilia : Nel frattempo anche la Mare Jonio ha attraccato a Lampedusa dopo aver soccorso 29 migranti, ma il Viminale ha detto che sarà sequestrata

Europee : Bitonci (Lega) - 'dalla Sicilia ci aspettiamo risultato importante' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un risultato importante alle Europee ma anche nei Comuni che domani andranno al ballottaggio". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, a Palermo, a margine di un'iniziativa per illustrare le misure previste nel Decreto crescita per ri

Dalla Sicilia a Venezia - il barcone in cui morirono 700 persone è ora un’opera d’arte : “Lontana da distrazioni, lontano dal rumore, invita solo al silenzio e alla meditazione” con queste parole Paolo Baratta descrive l’atteggiamento che si dovrebbe avere di fronte a questo nuovo progetto che sarà parte integrante della prossima apertura della Biennale d’arte di Venezia. Il progetto Si chiama “Barca Nostra” e sembra solamente un grande peschereccio ormai distrutto, scolorito dal mare e Dalla salsedine, invece è molto di più: è il ...

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

ASD Equipe Sicilia di Ciclismo dalla Basilicata a Chiaramonte : Buoni risultati dell'ASD Equipe Sicilia di Ciclismo dalla Basilicata a Chiaramonte passando per Vittoria, nello scorso fine settimana

Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...