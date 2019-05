Si riaccende la guerra tra Trump e Huawei dopo il ban Il CEO | “Se mi chiama lo ignoro | è

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sembravano esserci ottimi presupposti per la pace trail ban imposto a Google coi nuovi prodotti concepiti dall'azienda asiatica e con il blocco degli aggiornamenti relativi anche ai vecchi device già presenti sul mercato.le ampie rassicurazioni del produttore, al punto che il proprio sistema operativo pare essere già in fase avanzata dal punto di vista della progettazione, bisogna aggiungere un ulteriore capitolo a questa storia oggi 27 maggio. In controtendenza rispetto alle parole di apertura che sono poi giunte dallo stessopochi giorni fa, come vi abbiamo prontamente riportato.Secondo quanto riportato in queste ore daCentral, infatti, sono giunte dichiarazioni abbastanza sorprendenti da parte di Ren Zhengfei, fondatore e CEO di. In tanti si sarebbero aspettati segnali distensivi, in linea con quanto affermato in seconda istanza ...

