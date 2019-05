Si avvicinano gli esami di maturità | tutte le novità del 2019

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) MATURITA’.LE NOVITA’ DELL’ESAME DI STATO/FOTO Roma – E’ partito il conto alla rovescia per glidi maturita’, quest’anno ancora piu’ temuti dagli studenti perche’ ricchi di novita’: le prove scritte saranno solo due, l’esame orale si aprira’ con una ‘misteriosa’ busta chiusa e il credito di partenza varra’ di piu’ del punteggio delle prove. Ma quali sonole novita’ da sapere per non farsi trovare impreparati? TRE TIPOLOGIE PER LA PRIMA PROVA Addio tema storico e tema generale. Il 19 giugno, data della prima prova scritta, saranno solo tre le tipologie tra cui i maturandi potranno scegliere: ‘analisi e interpretazione di un testo letterario italiano’, ‘analisi e produzione di un testo argomentativo’ e ‘riflessione critica di ...

bookswhisper9 : RT @novemmars: io che mi supplico io che sono di applicarmi stanca e mi dico nello studio… - giusi_mess : RT @fmdigitale: #Progettista3D #web e di #prodottidigitali, alcune delle #professioni che applicano i processi di #innovazione. Gli #studen… - OopsNaya_ : RT @novemmars: io che mi supplico io che sono di applicarmi stanca e mi dico nello studio… -