Serie A | ultima giornata | un' ingiusta retrocessione per l' Empoli | Atalanta nella storia

LIVE Serie A calcio - ultima giornata in DIRETTA : lotta Champions League e salvezza in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di Spalletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Serie A - ultima giornata in DIRETTA : i verdetti dopo i match delle ore 20.30 : Ultimi 90 minuti in Serie A. Oggi domenica 26 maggio si completa infatti l'ultima giornata di campionato e le partite delle 20.30, che seguiremo live, saranno fondamentali per determinare la classifica finale del torneo. Cosa si decide nell'ultima giornata La Juventus ha già vinto il campionato, al secondo posto c'è il Napoli. Entrambe sono già in Champions League e rimangono da assegnare il terzo e quarto posto. Se lo giocano, in ordine di ...

Frosinone-Chievo - senza reti l'anticipo di... Serie B. Ultima partita per Pellissier : Frosinone e Chievo salutano la Serie A con un pareggio senza reti. Nessun gol ma clima festoso al Benito Stirpe nella sfida tra le due formazioni retrocesse tra i cadetti con largo anticipo: il pubblico ciociaro applaude ugualmente i suoi beniamini, spingendoli per tutti i 90' a caccia di una vittor

Fiorentina - il terremoto in Serie A all'ultima giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Le partite dell’ultima giornata di Serie A e dove vederle : Ci sono ancora in ballo alcuni posti per le coppe europee e una retrocessione, rischia anche la Fiorentina

