Sclerosi multipla | in Italia 120mila pazienti affetti | le terapie sono efficaci ma

Dal 25 maggio al 2 giugno la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla : “Dare visibilità alla Sclerosi Multipla (Sm)” è il claim della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, declinato da quello della campagna promossa dall’Msif (Federazione InterNazionale della Sm) in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Sclerosi Multipla che quest’anno si celebrerà il 30 maggio. La Settimana Nazionale costituisce il consueto appuntamento di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – con ...

“Erbe Aromatiche di Aism” contro la Sclerosi multipla : La Settimana Nazionale della sclerosi multipla, parte con ‘Le Erbe Aromatiche di Aism’. L’iniziativa di raccolta fondi e di informazione sulla ricerca promossa da Aism con la sua Fondazione Fism, sotto l’’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è in corso in oltre 500 piazze italiane. I fondi raccolti nelle piazze con le erbe Aromatiche verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica. A fronte di una donazione di 10 euro, si ...

Dall’Alzheimer alla Sclerosi multipla : il 30 e 31 maggio Ferrara capitale mondiale delle patologie neurovascolari : Nuove risposte su malattie cognitive come l’Alzheimer, sul ruolo delle vene extracraniche nelle malattie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla, su innovative strategie diagnostiche per l’Ictus, seconda causa di morte al mondo secondo l’Oms. Questi i temi tra i più importanti che saranno affrontati a Ferrara il 30 e 31 maggio prossimi al Meeting annuale dell’ISNVD (International Society Neurovascular Disease – www.isnvd.org), ...

Amici l’ex ballerino Ivan Cottini è affetto da Sclerosi multipla : L’ex ballerino di “Amici” Ivan Cottini è affetto da sclerosi multipla, e in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale Amici” ha rilasciato un’intervista toccante: «mi sono addormentato invincibile e mi sono risvegliato fragile e piccolo così». «Non mi definisco un eroe, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita». Ivan racconta di come abbia scoperto ...

Sclerosi multipla - dare visibilità e informare : dal 25 maggio al 2 giugno la Settimana Nazionale : La Sclerosi Multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni in maggioranza nelle donne con un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Le persone con SM sono 3 milioni nel mondo, 700 mila in Europa e 122 mila solo in ...

Cacao e Sclerosi multipla : un esempio di come si traggono conclusioni affrettate su certi argomenti : La relazione fra alimentazione e sclerosi multipla suscita molto interesse, ma gli studi che vengono eseguiti sull’argomento sono spesso inadeguati a trarre conclusioni. Un esempio di questa tendenza a comunicare informazioni accattivanti, ma non sufficientemente fondate, è una ricerca che ha valutato l’effetto del Cacao sull’astenia nella sclerosi multipla. Nell’angolo dello specialista che la Fondazione Cesare Serono ha dedicato alla ...

Sclerosi multipla : trattamento della CCSVI sicuro ed efficace a breve termine : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Chinese Journal of Interventional Imaging and Therapy uno studio intitolato “Endovascular angioplasty in treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency” (Angioplastica endovascolare nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Alcuni ricercatori cinesi hanno indagato l’efficacia e la sicurezza dell’angioplastica endovascolare nel trattamento ...

La simvastatina può rallentare la Sclerosi multipla secondaria progressiva : Sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS, primo nome Arman Eshaghi, i risultati di uno studio clinico su migliaia di pazienti colpiti da sclerosi multipla secondaria progressiva (SPMS), sottoposti ad una terapia anticolesterolo con dosi elevate di simvastatina (80 mg al giorno) per due anni, verso un gruppo placebo. Gli esiti della ricerca britannica dimostrano un'azione evidente di questa statina sul rallentamento ...

Sclerosi multipla - riecco i Nordic Tales/ Cinque tappe con partenza a Roma : Sclerosi multipla, riecco i Nordic Tales: Cinque tappe a partire dall'11 maggio a Roma. Il Tai Chi inserito per i sui grandi benefici

L’alimentazione nella Sclerosi multipla : un “Angolo” dedicato : Quello delL’alimentazione nella sclerosi multipla è un argomento che suscita molto interesse. In un’epoca in cui c’è la tendenza ad affrontare le malattie con approcci alternativi ai farmaci, la possibilità di curare una malattia cronica e, in alcuni casi, progressiva selezionando i cibi, non può che attirare l’attenzione e proprio, contando su questo, nei mezzi di comunicazione si diffondono tante informazioni, delle quali alcune sono infondate ...

Salute : sax - amore e viaggi - storie di vita e Sclerosi multipla in mostra : Tamara e la sua storia: ieri le speranze di ragazza infrante in un pugno di fogli, oggi i viaggi e il senso di libertà che neanche una sedia a rotelle può limitare. “Soprattutto all’estero, dove ci sono più mete accessibili che in Italia“, puntualizza. Michela e la sua ‘ora d’aria’ che oggi davanti allo sguardo di un pubblico attento si concretizza in due immagini: il sax contralto, lo strumento che suona ...

Alimentazione - nutraceutici e integratori nella Sclerosi multipla : Riguardo all’importanza che viene data all’Alimentazione da parte di chi è affetto da una malattia cronica come la sclerosi multipla ci possono essere due atteggiamenti generali. C’è chi pensa di poter affrontare, o addirittura guarire, la malattia in questione con una specifica dieta e chi, mediante un’Alimentazione mirata, si pone l’obiettivo di mantenere il miglior benessere possibile, compatibilmente con la patologia dalla quale è affetto e ...

Come si studia la relazione fra componenti della dieta e Sclerosi multipla : Nell’analizzare le relazioni fra componenti dell’alimentazione e sclerosi multipla, bisogna considerare il tipo di dato al quale ci si riferisce. Infatti, le conoscenze in questo campo vengono acquisite in tre modi. Gli studi epidemiologici forniscono informazioni sulla relazione fra l’assunzione di certi elementi o di alcuni cibi da una parte e, dall’altra, rischio di sviluppare la malattia o l’andamento nel tempo della malattia stessa. I dati ...