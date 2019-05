blogo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il sabato sera disi riempie con i colori dell'arcobaleno.A, nel mese del, 5 appuntamenti ogni sabato sera,alcon episodi delle migliori serie tv del canale e miniserie a tema come Butterfly e A Very English Scandal. Il canale 114 di Sky abbraccia così le celebrazioni del mese delcon una programmazione dedicata a tutti i colori dell'amore, ai diritti civili, da'sallo show Parla con Lei ogni sabato un appuntamento diverso in questi primi weekend estivi (o quasi).su, idialcon's, Modern Family e altre serie pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2019 17:56.

SerieTvserie : Saturday Pride su FoxLife, i sabati di giugno dedicati al mondo LGBTQ con Grey's Anatomy, Modern Family e altre ser… - tvblogit : Saturday Pride su FoxLife, i sabati di giugno dedicati al mondo LGBTQ con Grey's Anatomy… - LanguagePlanetJ : Saturday Pride, arriva su Fox una programmazione LGBT per il mese del Pride -