Sampdoria | fumata grigia dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) La decisione ufficiale arriverà tra una settimana ma la sensazione è quella che si vada verso il divorzio tra Marcoe lanell’incontro di oggi tra il tecnico blucerchiato e il presidente Massimo. Alla fine,un’ora di confronto, poche parole e tutto rinviato: “Ci siamo presi un bel caffè, ci vedremo ancora tra una settimana e saprete tutto. Percentuali? Non sono un bookmaker, io faccio il presidente di squadra di calcio”, si è limitato a dire. Il tecnico blucerchiato, invece, è stato di poche parole: “Forza, i tifosi sono il top”, la frase pronunciata dal finestrino della macchina. Tutto può succedere dunque, ma intanto tra i papabili per la panchina spunta anche il nome di Aurelio Andreazzoli dell’Empoli. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre ...

CalcioWeb : ?? #Sampdoria, incontro #Ferrero #Giampaolo ecco com'è andata ?? - rep_genova : Sampdoria, incontro tra Ferrero e Giampaolo: fumata grigia [news aggiornata alle 13:16] - officialL4M : @it_samp @unavitadacinema @sampdoria @LucaVialli Il fatto che sia il Seculo che Tele Merd diano la trattativa per i… -