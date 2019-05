Salvini trionfa | bacia il rosario e ringrazia la Madonna Non vuole poltrone ma l' agenda

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) A mezzanotte e mezzo, quando la Lega sfonda il muro del 33%, dalla finestra del primo piano di via Bellerio compare una statuetta di Alberto da Giussano, simbolo del Carroccio, e un uovo di Pasqua del Milan. Sullo sfondo c’è sorridente il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. La festa nella sede storica del Carroccio, alla periferia di Milano, è appena iniziata: “Siamo il primo partito in Italia e il primo partito sovranista dell’Europa occidentale”.Lo stato maggiore del Carroccio esulta, mangia e brinda, riunito nell’ufficio di Matteo, il quale poco dopo si presenta davanti alle telecamere, con unin mano e come colui che adesso è l’azionista di maggioranza del governo, che detta l’e i temi perché “così vogliono gli elettori”. Nei fatti la Lega vuol tenere sotto ricatto il ...

