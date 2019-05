Salvini spopola nei luoghi chiave della campagna elettorale

Matteo Salvini - in Rete spopola il pupazzetto di 'don Diego della Lega' : Si sa che la forza di Internet, e in particolare dei social network, può dare avvio a fenomeni di varia di natura, siano essi positivi che, purtroppo, a volte anche negativi. In queste ultime ore è stato reso pubblico l'incipit del libro su Matteo Salvini, scritto da Chiara Giannini. Il volume, che è stato escluso dal Salone del Libro di Torino per apologia al fascismo, è un libro-intervista al vicepremier, in cui si ripercorre tutta la sua ...