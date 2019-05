Salvini | siamo un grande paese | al lavoro per Italia e italiani

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla. Zingaretti : “Siamo l’alternativa”. Fi e FdI : “Noi maggioranza” : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio parlerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni singolo ...

Zingaretti si gode il sorpasso sul M5s : "Siamo noi l'alternativa a Salvini" : Il Pd supera il M5s e la quota psicologica del 20 per cento, con un risultato che ridà forza a un partito che sembrava ormai moribondo. Poco dopo l’una di notte, il segretario Nicola Zingaretti prende la parola e commenta i dati delle elezioni Europee con toni ottimistici: "Ovviamente, anche alla lu

Matteo Salvini smentisce le indiscrezioni : “Io e Francesca Verdini non ci siamo lasciati”. E pubblica una foto romantica insieme : “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!” e una foto di loro due insieme con lei che gli dà un bacio sulla guancia. Così il vicepremier Matteo Salvini ha voluto smentire con un post sui social l’indiscrezione secondo cui era finita la sua storia d’amore con Francesca Verdini, 28enne figlia del politico di Forza Italia Denis Verdini. Attualità ...

Non siamo più terroni di m…? Matteo Salvini sorpreso da nuovo selfiebeffa : Un ragazzo a Lecce oggi ha seguito l'esempio di Valentina, la ragazza di Baronissi che aveva sorpreso Salvini citando un'offesa contro meridionali che lui stesso aveva pronunciato. Il ministro era visibilmente irritato per l'ennesima contestazione. Continua la protesta dei giovani contro il vicepremier leghista Matteo Salvini: sempre più ragazzi, soprattutto minorenni, da Nord a Sud, sono stati contagiati dalla ‘moda' del selfie-trappola ...

Salvini : qui no fascisti - siamo il futuro : 17.44 "Qui non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso:gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni. Noi siamo il futuro". Così Salvini dal palco di Milano chiude la campagna per le Europee sulle note di "Nessun dorma...All'alba vincerò". "E' un momento storico-afferma-liberiamo l'Europa tradita da Bruxelles"."Non mi ferma nessuno-incalza-se serve do la vita:è un impegno d'onore".Poi:"L'Islam non sarà mai ...

Sea Watch 3 - nave verso Lampedusa : “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo”. Salvini : “Sono scafisti - porti chiusi” : Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea Watch 3 ha deciso di puntare verso Lampedusa. “Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che ...

Milano - rom e sinti sfilano in città : “Clima d’odio - siamo italiani e vogliamo tutele”. E consegnano lettera a Salvini : “C’è una campagna d’odio contro noi rom e sinti. I partiti xenofobi, compresa la Lega, hanno permesso che i fascisti alzassero la testa e che si sentissero autorizzati ad aggredirci non solo verbalmente, ma anche fisicamente”. Oggi a Milano oltre 500 rom e sinti dell’associazione Kethane hanno consegnato al prefetto di Milano una lettera indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Chiedono di poter vivere in sicurezza e in tranquillità ...

Cartelli contro Salvini in Aula - lui : “Ognuno si diverte come può” e Mara Carfagna lo bacchetta : “Non siamo a scuola” : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli ...

Berlusconi su Salvini : “Lo abbiamo quasi recuperato - possiamo tornare a governare insieme” : Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi spiegano come adesso sia possibile governare nuovamente con Salvini “Penso che Salvini sia già quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle”. Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, per … Continue reading Berlusconi su Salvini: “Lo abbiamo quasi recuperato, possiamo ...

Luigi Di Maio - siamo a questo punto : "Salvini - basta coi fucili. Io sono moderato e la Lega troppo a destra" : "basta coi fucili". Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ormai siamo a questo punto: sulla carta alleati di governo, in pratica pronti a cannoneggiarsi a vicenda. L'intervista del leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica è ricca di segnali di guerra: "sono una persona moderata - assicura il grillino