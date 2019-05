Salvini ringrazia la Madonna e bacia il crocifisso | “Abbiamo vinto contro tutto e tutti”

fanpage

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il leader della Lega, Matteo, si presenta davanti ai giornalisti a Milano per parlare del successo elettorale della Lega alle elezioni europee con un rosario e unche hatondo lae assicurando che ora per il governo non cambierà nulla e non chiederà poltrone in più: "Ringrazio gli italiani che ci hanno sostenutie tutti".

TgLa7 : Salvini esulta sui social e ringrazia gli elettori #maratonamentana - StefanoFeltri : Salvini esibisce subito una croce e ringrazia dio e il cuore immacolato di Maria per il successo. Che vergogna usar… - pierredeleo : RT @StefanoFeltri: Salvini esibisce subito una croce e ringrazia dio e il cuore immacolato di Maria per il successo. Che vergogna usare cos… -