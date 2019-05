Salvini | «Lega prima a Riace e Lampedusa | segno che su immigrazione ho ragione» E

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini detta l'agenda : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Elezioni europee - Salvini detta l'agenda : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Europee - parla Salvini : «Lega prima a Riace e Lampedusa - italiani vogliono immigrazione controllata». E ringrazia i religiosi : Dopo il grande risultato della Lega alle Europee, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio: «A Riace e Lampedusa la Lega è primo...

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Piazzetta Salvini. La Lega vola anche a Capri : Matteo Salvini ha conquistato anche Capri. La Lega, infatti, è il partito più votato sia a Capri che ad AnaCapri. A Capri – scrive il sito CapriNews – la Lega ha ottenuto 877 voti (22,49%), ad AnaCapri ha conquistato 796 voti (25,03%). Salvini è stato a Capri il più votato anche tra i candidati, seguito da Franco Roberti del Pd.A Capri il Pd è il secondo partito, seguito da Forza Italia, solo quarto ...

Elezioni - la Lega primo partito al 34% - Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Salvini - anatomia di uno scatto : tutti gli oggetti alle spalle del leader della Lega : Matteo Salvini è il vincitore di queste elezioni europee. La Lega, infatti, è il primo partito in Italia al termine di una consultazione elettorale contraddistinta da un crescente...

Campania - la Lega sorpassa il Pd : tutti gli eletti - Salvini e Roberti al top : Matteo Salvini conquista anche la Campania: è lui il candidato più votato con 108mila preferenze, cedendo la prima posizione solo a Napoli e Salerno, a Franco Roberti. Il capolista del...

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Elezioni Europee 2019. Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio resiste solo al Sud. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%) : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Europee : Lega a valanga al 34% - crolla il M5S. Il Pd diventa secondo partito. Salvini : «Non chiederò poltrone» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il partito di Salvini riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Ci sarebbero i presupposti per una frattura nella maggioranza, anche se Salvini ha già sottolineato che «non userà i consensi per un regolamento di conti interno». Nel pomeriggio lo scrutinio del voto ...

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...