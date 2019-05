Salvini | «Lega prima a Lampedusa e Riace | segno che su immigrazione ho ragione» E

Lecce - anche nel Salento trionfa la Lega di Matteo Salvini : Si sono concluse ieri sera alle 23:00 le elezioni europee 2019 in tutta Italia e in altri Paesi del "Vecchio Continente". Gli elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i componenti del Parlamento di Strasburgo: al nostro Paese spettano 73 seggi. La popolazione su tutto il territorio nazionale si è espressa a favore di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché numero uno della Lega, che ha ottenuto una percentuale che ...

Europee : in Sicilia Salvini doppia Berlusconi - leader Lega più votato nell'isola : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Salvini conquista la Sicilia. Dopo il bagno di folla tributato al leader del Carroccio durante le sue visite nell'isola, è il risultato elettorale delle Europee a confermare l'appeal del Capitano sui Siciliani. Con 181.097 preferenze, il vice premier è in assoluto il p

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

Elezioni - la Lega primo partito al 34%. Salvini : “Il governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

A Milano e Roma centro il Pd batte la Lega : Pisapia al top delle preferenze - ma le periferie stanno con Salvini : Milano e Roma centro vanno in controtendenza rispetto ai risultati usciti dalle urne nella penisola. Nelle due grandi città è il Pd il primo partito e stacca la Lega di Matteo Salvini. Nel capoluogo lombardo, i Dem raggiungono il 35,9% dei voti e il Capitano sovranista viene battuto dall’ex sindaco arancione.È Giuliano Pisapia il più votato sotto la madonnina e con 71.459 preferenze riesce nella ...

Elezioni europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Elezioni europee - Salvini : Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che sui migranti ho ragione : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Salvini : «Lega prima a Riace e Lampedusa - segno che su immigrazione ho ragione». E ringrazia i religiosi : Dopo il grande risultato della Lega alle Europee, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio: «A Riace e Lampedusa la Lega è primo...

