Salvini coglie dal voto un mandato forte per trattare in Europa

Salvini taglia i fondi ai Comuni. Il Tar accoglie ricorso : spieghi perché : Pur non avendone titolo alcuno, Matteo Salvini decide di tagliare i fondi ai comuni per i servizi pubblici essenziali (asili nido, trasporti, assistenza sociale), ma il Tar del Lazio lo bacchetta. Oggi il tribunale amministrativo, con provvedimento d’urgenza, ha ordinato al Ministro dell’Interno di spiegare entro e non oltre trenta giorni sulla base di quali presupposti ha determinato e ripartito fra i quasi ottomila Comuni italiani ...

Accoglienza obbligata da Vangelo! Il vescovo attacca Matteo Salvini : Il vescovo di Noto, mons. Staglianò, ha richiamato sull'Accoglienza il ministro Matteo Salvini. Accogliere i migranti è un dettame del Vangelo. Questo, in sintesi, è il pensiero che il vescovo. La Chiesa cattolica, specie dopo la ricomparsa del rosario nel comizio milanese del leader del Carroccio, è ancora più impegnata su questo fronte. Mons. Staglianò, che è incaricato in Sicilia, ha detto la sua all'agenzia Adnkronos. Non esiste insomma ...

“Accogliere i migranti - espellere Salvini”. La contro-manifestazione di Milano : La pioggia non li ha fermati. Sono arrivati anche da fuori città e da tutta la Lombardia per dire no ai sovranismi e al razzismo. E, più personalmente, per dire a Matteo Salvini che Milano sta da un’altra parte. Quella dell’integrazione, dei diritti e dell’antifascismo. A due passi dai pullman delle delegazioni che il Ministro dell’Interno ha chiamato a raccolta per riempire la sua piazza elettorale, piazza ...

"Rambo - statt' a casa". Napoli prepara l'accoglienza a Salvini a colpi di striscioni : Matteo Salvini tra poche ore è Napoli. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Ma la visita del vicepremier, in città per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, arriva nel pieno della “rivolta degli striscioni”, così come è stata definita la protesta che sta toccando molte città italiane. Da Milano a Carpi, passando per Firenze e Campobasso: dopo il ...

VinciSalvini - così il vicepremier spinge i suoi social - e raccoglie i dati - : Se metti tanti Mi piace alla sua pagina Facebook vinci una telefonata o un incontro con Matteo Salvini . «Più veloce sei più punti accumuli», spiega il vicepremier in un video pubblicato sul social ...

Migranti salvati dalla Marina - Salvini : "Non do porti". Conte : "Ue pronta ad accogliere" : Roma, 9 maggio 2019 Questa volta a scatenare le polimeche è stato un salvataggio svolto da una nave della Marina Militare davanti alle coste libiche. Infatti - stando a quanto riferito dalla Marina - ...

Migranti : Salvini dimezza le risorse e la Caritas lascia l'accoglienza : è polemica : "La pacchia è finita". A lungo Matteo Salvini ha accompagnato la sua campagna elettorale e poi la sua politica di ministro con uno slogan particolare. In molti ci hanno visto una chiave di lettura quasi "razzista", ma almeno nelle idee del Viminale l'idea è un'altra. Con "pacchia" ha sempre inteso il fatto che dietro a quella che è un'emergenza umanitaria si sono sempre celati interessi di privati che hanno sempre avuto il massimo interesse a ...

Matteo Salvini sbugiarda la Caritas sui migranti : "Accogliete per i soldi? Se siete così generosi..." : "Se siete generosi accogliete con meno soldi. O accogliete per far quattrini?". La domanda di Matteo Salvini alla Caritas è brutale, ma serve per svelare una grande ipocrisia italiana: dietro l'accoglienza degli immigrati, spesso, si nasconde un business, un poco edificante affare di soldi. Leggi a

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...

Migranti : bando per accoglienza deserto a Modena - Salvini : 'Non lo facevano per bontà?' : Matteo Salvini, tra i temi principali della sua campagna elettorale, ha sempre messo in cima la necessità di mettere un freno all'immigrazione incontrollata in Italia. Dietro a quello che in molti ritengono un semplice sistema d'accoglienza per disperati, lui ha sempre manifestato a chiare lettere di vederci dietro un business. Sempre per Salvini, ci sarebbe un business dietro le Ong che recuperano i Migranti nel Mediterraneo, così come nelle ...

Ventimiglia - al campo Caritas aumentano migranti espulsi da accoglienza : “Dopo decreto Salvini persone esasperate” : A pochi mesi dall’approvazione del decreto sicurezza di Matteo Salvini, la frontiera di Ventimiglia si dimostra ancora una volta perfetta cartina tornasole dei risultati delle politiche sull’immigrazione in Italia. Dopo il blocco degli sbarchi operato con gli accordi in Libia di Minniti, da quasi due anni, nella città di frontiera con la Francia si era registrato un deciso calo del numero degli arrivi e un cambiamento dei paesi di provenienza, ...

Orlando contro Salvini : "Palermo è una città accogliente. Il ministro non si sottragga al giudizio dei magistrati" : Quando si tratta di mandarle a dire, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non si sottrae mai, soprattutto se il tema è quello delicato dei migranti. "L'Italia ha la fortuna di avere una Costituzione pensata e scritta da uomini e donne che avevano quale proprio faro la tutela dei diritti umani, dei diritti di tutti e di tutte di fronte alla violenza e alla prepotenza che a volte può venire anche dalle Istituzioni - dice il primo cittadino -. ...

Salvini-Di Maio lite infinita per raccogliere qualche voto : Quando tutto sarà chiarito, qualunque sia l'esito -e non è da escludere che gli imputati siano completamente scagionati, con danno d'immagine politica -personale e di partito- già consumato-, sarà ...

Trenta : «Accogliere rifugiati dalla Libia». Salvini : «Finché io ministro porti chiusi». : Libia, Il ministro Trenta: «Con la guerra i migranti diventano rifugiati, vanno accolti». «In caso di una nuova guerra non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati si...