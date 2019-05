Salute | Oms | “La dipendenza dai videogames è una malattia”

Salute : la mamma di Lady Gaga tra le nuove ambsciatrici Oms : C’è anche la mamma di Lady Gaga, Cynthia Germanotta, fra le quattro nuove ambasciatrici ‘di buona volontà’ annunciate dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura della 72.esima Assemblea mondiale della Salute oggi a Ginevra. Oltre alla signora Germanotta, presidente della Fondazione ‘Born This Way’, creata insieme alla figlia, e che ...

Migranti - Oms : “Quando partono sono in buona Salute ma si ammalano in Europa” : Un nuovo studio dell'Oms torna a sottolineare che il rischio di trasmissione delle malattie infettive dai Migranti alla popolazione dei Paesi ospitanti è molto basso, infatti la maggior parte arriva in Europa in buona salute. Tuttavia molti Migranti si ammalano di malattie croniche nei Paesi di accoglienza.Continua a leggere

Salute e migrazione : basso rischio di trasmettere malattie infettive - lo afferma l’OMS Europa : Una delle preoccupazioni maggiori che risiede nella migrazione in atto in questo momento storico è la Salute. Un rapporto dell’OMS Europa cerca di fare luce sulla problematica. I rifugiati e i migranti possono essere più vulnerabili alle malattie infettive sia nei luoghi di origine sia di transito che di destinazione, questo è dato da diversi fattori ad esempio dell’alta prevalenza di questi disturbi in alcuni Paesi di partenza, dei ...

Oms : meno video e più giochi all'aperto per bambini in Salute : Roma, 30 apr., askanews, - I bambini sotto i cinque anni devono trascorrere meno tempo seduti a guardare schermi, o trattenuti in carrozzine e sedili, dormire meglio e avere più tempo per giocare se ...

Salute : no dell’Oms agli schermi sotto i 2 anni - ma in Itala cellulare a 6 mesi : Per crescere bene servono più attività fisica, fin da neonati, e meno tempo trascorso sdraiati in carrozzina o seduti nel marsupio, su passeggini e seggiolini; nanna sana, di qualità e lunga il giusto, e soprattutto niente schermi – siano di telefonini, tablet, computer o tv – fino ai 2 anni di vita. Sono alcune delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ha diffuso in queste ore nuove linee guida per ...

Ebola - Oms : “Non è emergenza internazionale di Salute pubblica” : L’epidemia di Ebola in corso in Congo non e’ un’emergenza internazionale di salute pubblica. Lo ha deciso il comitato di emergenza istituito dall’Oms, Organizzazione mondiale della Sanita’, che si e’ riunito oggi. Dallo scorso agosto i focolai che si sono sviluppati nella provincia del Nord Kivu e di Ituri del Paese africano hanno fatto 1.206 casi e 764 morti. “Anche se c’e’ grande ...