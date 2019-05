Roma | Pallotta saluta Ranieri | “un vero gentiluomo | ci ha detto sì nonostante il nostro

Striscione degli ultras Romani contro Pallotta : “Giù le mani dalla nostra passione. Buffone” : A nulla è valso l’appello di De Rossi ai tifosi, che con la sua lettera invitava a placare gli animi e a mettere da parte la rabbia per andare avanti per il bene della squadra. A poche ore dal calcio d’inizio di Roma-Parma, racconta Il romanista, a piazza Mancini, a pochi passi dallo Stadio Olimpico è comparso uno Striscione contro il presidente James Pallotta. A firmarlo sono i Fedayn, lo storico gruppo della Curva Sud ...

"Yankee go home!". Testaccio dal cuore Romanista con De Rossi e contro Pallotta : Uno stencil grande, con un messaggio chiaro e diretto: “Yankee go home!”. È apparso a Roma a Testaccio, cuore del tifo romanista. E ritrae Daniele De Rossi, che domenica giocherà l’ultima partita con la maglia giallorossa, in un’espressione grintosa. Sopra un messaggio di critica verso il presidente James Pallotta, americano di Stoneham (Massachusetts). Sotto un messaggio inequivocabile in latino: “In ...

Roma - Pallotta avrebbe chiesto informazioni sulla situazione di Allegri (RUMORS) : Non sono bastati cinque scudetti di fila a Max Allegri per rimanere ancora sulla panchina della Juventus, visto che il presidente Agnelli ha deciso di porre fine a questo binomio vincente. Nelle ultime ore, i rumors vorrebbero il tecnico toscano in orbita Roma e da quanto si vocifera, almeno stando al Corriere dello Sport, Pallotta starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di affidare la panchina giallorossa a un tecnico esperto e ...

Sassuolo-Roma - cori e striscioni per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sassuolo-Roma - cori per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sassuolo-Roma - cori per De Rossi e contro Pallotta : cori e striscioni nel settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si stanno affrontando Sassuolo e Roma. I tifosi gialloRossi già prima dell’inizio hanno acclamato il capitano Daniele De Rossi, oggi in panchina e domenica pRossima (contro il Parma) all’ultima presenza nella squadra della capitale, e dedicato cori d’insulto al presidente James Pallotta, lanciando anche dei fumogeni e invitandolo a “pagare ...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

‘Vendi la Roma’ : esplode rabbia tifosi giallorossi - in piazza contro Pallotta : Roma – “Venni la Roma e nun rompe li c…”. È solo uno dei cori che i tifosi della Roma hanno rivolto al presidente giallorosso James Pallotta, in una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi societa’. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprieta’ e’ esploso dopo il mancato ...

Roma - in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta [VIDEO] : Una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della Roma contro il presidente James Pallotta: “Venni la Roma e nun rompe li c…”. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprietà è esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del ...

Roma - ancora scritte contro la società : “Pallotta pupazzo ce semo rotti er ca…” : Anziché placarsi, la contestazione dei tifosi della Roma aumenta di giorno in giorno. La vicenda con De Rossi è solo l’ultimo di una serie di episodi degli ultimi mesi contestati dai supporter giallorossi contro la proprietà. Dopo lo striscione a Londra, un altro ne è comparso, questa volta addirittura fuori Europa. Esattamente a New York, scritte contro il patron americano: “Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti er ca…! ...

Roma - ancora scritto contro la società : “Pallotta pupazzo ce semo rotti er ca…” : Anziché placarsi, la contestazione dei tifosi della Roma aumenta di giorno in giorno. La vicenda con De Rossi è solo l’ultimo di una serie di episodi degli ultimi mesi contestati dai supporter giallorossi contro la proprietà. Dopo lo striscione a Londra, un altro ne è comparso, questa volta addirittura fuori Europa. Esattamente a New York, scritte contro il patron americano: “Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti er ca…! ...

Luciano Moggi distrugge la proprietà della Roma : Pallotta e soci “sbeffeggiati” : Luciano Moggi ha parlato della situazione in casa Roma, criticando la gestione ed anche alcune mosse di calciomercato “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o da Londra“. E’ l’opinione di Luciano Moggi, sulla situazione della Roma. “I risultati sono poi la conseguenza. La squadra paga anche scelte sbagliate sul mercato: quando tu vendi Nainggolan e compri Nzonzi o come due anni fa cedi Salah e ...

De Rossi Roma : Pallotta ci ripensa - ma DDR dice di no! : Roma DE Rossi – Una voce clamorosa circola da poche ore nell’ambiente Romano e Romanista. Dopo le aspre critiche dei supporters della Roma che hanno seguito l’annuncio della separazione da De Rossi, Pallotta avrebbe avanzato una proposta annuale al numero 16. Una proposta che, se confermata, avrebbe dell’incredibile: su suggerimento di De Rossi (risalente a […] L'articolo De Rossi Roma: Pallotta ci ripensa, ma DDR ...