Voglio stare con lei! La fidanzata muore di tumore e lui si getta nel vuoto

Stando a quanto riportato, i due ragazza stavano insieme da sei anni. Una storia d'amore molto intensa che a quanto pare avrebbe portato i due ragazzi a stare sempre l'una accanto all'altra. Poi, alla fine dello scorso anno, l'amara scoperta. Lei aveva un tumore. Un brutto cancro che le ha strappato la vita nel giro di pochi mesi. Ora sul copro del 32enne verrà eseguita l'autopsia e un'indagine da parte della Procura romana è stata avviata.

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo aver spiegato le motivazioni del suo gesto in un biglietto, l'uomo si èto da un edificio accanto al Policlinico Gemelli di Roma, l'ospedale dove è morta la sua ragazza, "con lei", queste le parole lasciate in un biglietto da in 32enne prima di togliersi la vita. È successo a Roma. Ladel 32enne era malata die due mesi ha perso la sua battaglia. Un dolore troppo grosso per lui, insormontabile. Tanto da fargli scegliere la morte."Angelo mio, sto arrivando", ha scritto sempre nel biglietto prima di lanciarsi nel. I fatti hanno avuto luogo giovedì 23 maggio intorno alle 18 e 30 in via della Pineta Sacchetti, zona nord della Capitale. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari. Per il 32enne non c'è stato nulla da fare e lo schianto a terra si è rivelato fatale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...