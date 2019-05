Roma | auto contromano sulla Casilina travolge moto | muore motociclista di 32 anni

Firenze - incendiava auto in sosta per strada : preso il piRomane seriale - un 38enne tassista : Il trentottenne fiorentino, di professione tassista, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del capoluogo toscano su ordine del Gip del Tribunale di Firenze . È accusato di tre episodi durante i quali avrebbe incendiato ben sette auto regolarmente parcheggiate in strada nel comune di Fiesole.

Ancora un autobus in fiamme a Roma : È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per cause Ancora in via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da ...

Auto entra contRomano sulla statale a Monopoli : due camionisti evitano tragedia : Gabriele Laganà L’anziano alla guida della vettura è stato prima fermato da due camionisti e poi aiutato a fare manovra per rimettere l’Auto nella giusta direzione L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari Automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Gli Autotrasportatori, infatti, nel ...

Auto contRomano sulla statale : paura a Monopoli : Una vettura guidata da un anziano ha imboccato contromano lo svincolo sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Il pronto intervento di due camionisti ha evitato una tragedia Gabriele Laganà Automobile contromano camionisti ? Luoghi: Monopoli ...

Roma : auto finisce sulle scale della stazione Magliana-Eur : Un’auto è finita sulle scale della stazione Eur-Magliana della linea B della metro di Roma. La foto, qui ripresa da un tweet di Tgcom24, mostra una Octavia Skoda nera ferma in bilico sulle scale di ingresso pedonali della stazione della metropolitana capitolina.Roma, auto finisce sulle scale della stazione Eur Magliana metro B #Roma https://t.co/YFGHbais2x pic.twitter.com/ZZctR0Ehit— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) May 17, 2019 Al volante ...

Roma - AUTO FINISCE SULLE SCALE DELLA METRO/ Stazione Eur Magliana - cos'è successo : ROMA, un'AUTO è finita SULLE SCALE DELLA Stazione Eur Magliana DELLA METRO B: attimi di paura, ecco cos'è successo questa mattina.

Cerca parcheggio ma viene ingannato dai segnali stradali : auto in metro a Roma : Un cittadino olandese è finito con la propria auto nella scale di accesso pedonale dii parcheggi nella fermata Eur-Magliana di Roma. Come riporta Roma Today, l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. A terminare la propria corsa all’interno della stazione un cittadino olandese di 70 anni alla guida di una Skoda Octavia. Nella vettura insieme a lui una 72enne. A parte la paura nessuno è rimasto ...

Travolto da un’auto in contRomano! morto istruttore di body building Marco Alberucci : Il 36enne di Sanremo, Marco Alberucci, istruttore di body building, era ricoverato da venerdì sera all'ospedale San Martino di Genova. Troppo gravi le ferite subite nel violentissimo impatto con una macchina che stava effettuando un sorpasso in contromano. Il ragazzo viaggiava in sella alla propria a Honda Cbr in direzione Ventimiglia, quando, stando ai primi accertamenti, è stato investito da un’auto contromano guidata da un uomo di 69 ...

Roma - tensioni fuori dall’Olimpico prima della finale di Coppa Italia. Cariche e auto della municipale in fiamme : Scontri fuori dello stadio Olimpico tra tifosi laziali e Polizia prima della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Atalanta. Le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni e l’idrante per disperdere un centinaio di ultras che cercavano lo scontro con i bergamaschi. Nel corso dei disordini è stata data alle fiamme una macchina della Polizia municipale prima che fosse ripristinato l’ordine. ...

Coppa Italia - scontri allo Stadio Olimpico di Roma : in fiamme un'auto dei Vigili : In duecento, per lo più tifosi laziali, si sono radunati a Roma nella zona dello Stadio Olimpico dove si sta per disputare...

Roma - palazzo occupato : "Se l'elemosiniere del Papa viene denunciato - tutti noi pronti ad auto-accusarci" : "Il cardinale Krajweski ha obbedito al Vangelo, la legalità se non è collegata alla giustizia sociale è un contenitore vuoto" commenta un rappresentante degli occupanti dopo il blitz del porporato per riattaccare l'elettricità. Suor Adriana: "Il ministro venga qui, a conoscere...

Il nuovo thriller dell’autore di “Suburra” in una Roma divisa tra mafia latina e sadismo : Giancarlo De Cataldo ci trascina in una storia a tinte fosche in una Roma trasformata in metropoli sudamericana, priva di spazi aperti e schiava del potere. Tre poliziotti indagano tra bande criminali latine e comunità sadomaso alla ricerca di un sadico torturatore. Passato e presente si mescolano tra di loro, svelando la doppia faccia di chi sembrava un amico e rivelando verità scomode.Continua a leggere

David Solazzo - Procura di Roma apre indagine per omicidio. Salma verrà sequestrata e ci sarà nuova autopsia : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio riguardo alla morte di David Solazzo, il cooperante 31enne fiorentino trovato senza vita il primo maggio nella sua abitazione sull’Isola di Fogo, a Capo Verde. A diffondere la notizia è il legale della famiglia. I magistrati hanno anche disposto il sequestro della Salma una volta rimpatriata dal Paese africano e sulla quale verrà effettuata una nuova autopsia al ...

Roma - Autostrade Tech al Forum PA per discutere con Assessori e dirigenti di città e Regioni : Autostrade Tech presente all'edizione 2019 del "Forum della P.A." in programma a Roma dal 14 al 16 maggio presso Convention Center La Nuvola-Eur. Autostrade Tech è il centro di eccellenza tecnologica ...