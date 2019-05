Roma | Ancelotti e Giuntoli lavorano duramente per migliorare il Napoli | i dettagli

Il Roma – Napoli-Inter - Ancelotti : richiesta alla squadra… : Ancelotti e la richiesta alla squadra Carlo Ancelotti per la sfida di questa sera contro l’Inter ha fatto una richiesta alla sua squadra: «Chiudiamo in bellezza ». Come riporta Il Roma è l’ultima gara al San Paolo di una stagione positiva ma non brillante dal punto di vista degli obiettivi. Il secondo posto è stato conquistato senza problemi ma purtroppo non sono stati alzati trofei. Ma come primo anno va bene per l’allenatore di ...

Ancelotti sul titolo 'Rubentus' del giornale Roma : 'Strano che si siano arrabbiati' : Mancano oramai due giornate alla fine del campionato e nella parte alta della classifica gli unici posti delineati sono i primi due, ovvero quelli di Juventus e Napoli. Nonostante un ottimo cammino in Italia, le prime due classificate hanno evidentemente deluso a livello europeo, con le sconfitte nei quarti di finale rispettivamente contro l'Ajax in Champions League ed Arsenal in Europa League. Nonostante questo, l'unica panchina in discussione ...

Ancelotti al Roma : «Non penso che con Hamsik avremmo fatto meglio» : Nella lunga intervista al Roma l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto a quanti volevano trovare a tutti i costi nella partenza di Hamsik la causa del calo della squadra. E’ vero che dopo gennaio il Napoli ha perso qualcosa nel gioco e punti in campionato, ma il tecnico conferma «L’assenza di Albiol si fa sentire, con Hamsik non penso avremmo fatto meglio» Il tecnico conferma dunque che l’assenza dello spagnolo in ...

Ancelotti al Roma : «Spero che Sarri vinca la finale di Europa League» : Tanti i temi toccati dall’allenatore del Napoli nell’intervista pubblicata oggi dal Roma. Ancelotti ha parlato della marcia in più della Juve in campionato, ma anche del calendario insidioso degli azzurri. Poi sul mercato ha confermato che Barella non rientra nei piani della società, come aveva detto la settimana scorsa in conferenza, e che Trippier non è l’unico osservato speciale del Napoli, riferendosi forse alla lunga lista ...

Mercato Napoli - Il Roma rivela : “Questi i cinque acquisti chiesti da Ancelotti!” : CalcioMercato Napoli, Ancelotti chiede cinque rinforzi a De Laurentiis Calcio Mercato Napoli, secondo Il Roma, Carlo Ancelotti ha chiesto ben cinque rinforzi al ds. Cristiano Giuntoli e al presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riportato sulle colonne de Il Roma: “L’unico in bilico, a questo punto, sembra essere Marques Allan. Dovrebbero essere cinque i rinforzi richiesti direttamente dall’allenatore: due terzini, un ...

Ancelotti non smette di sperimentare : a Roma con Verdi il 3-4-3 del Napoli : Il Napoli visto contro la Roma è una squadra ancora in piena fase di costruzione e sperimentazione. Siamo ad inizio aprile, tra due mesi la stagione calcistica sarà finita, eppure Carlo Ancelotti continua a cercare ed attuare nuove soluzioni tattiche, ad esplorare le possibilità offerte dall’organico. Anzi, la partita dell’Olimpico lascia un’eredità sostanziale solo in riferimento a questo aspetto, il risultato e la prestazione sono troppo ...

Roma sempre più giù - Napoli sempre più secondo : Ancelotti passeggia all'Olimpico - 1-4 - : Solo conferme quasi definitive dal crocevia dell'Olimpico: il Napoli blinda il secondo posto e la Roma continua la sua discesa agli inferi al di sotto del quarto. Cronaca di una partita esistita solo nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo e nell'intervallo, ma in realtà praticamente mai nata: 1-4 azzurro, firmato da Milik, Perotti, su rigore,, Mertens, ...

Roma-Napoli 1-4 - Ancelotti e Ranieri in conferenza : ROMA NAPOLI 1-4, le parole degli allenatori- Stati d’animo comprensibilmente diversi quelli in sala stampa all’Olimpico, dopo la vittoria per 4-1 del Napoli sulla Roma. Comprensibilmente deluso Claudio Ranieri che si è trovato a commentare una prestazione troppo brutta dei suoi ragazzi, mai realmente in partita nonostante il pareggio alla fine del primo tempo. E’ […] L'articolo Roma-Napoli 1-4, Ancelotti e Ranieri in ...

Roma-Napoli - formazioni : Ancelotti schiera Verdi - Zaniolo in panchina : Ancelotti opta per Simone Verdi nell’unico dubbio di formazione di Roma-Napoli. In panchina solo sette elementi, compresi i due portieri. Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Nzonzi; Perotti, Dzeko, Schick. A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdordp, Juan Jesus, Marcano, Under, Coric, Zaniolo, Kluivert, Riccardi. Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian ...

Ancelotti - mi aspetto una Roma motivata : ANSA, - NAPOLI, 29 MAR - "Mi aspetto una partita attenta e gagliarda da parte della Roma, ci saranno giocatori molto motivati e concentrati". Carlo Ancelotti in conferenza stampa analizza i pericoli ...

Ancelotti - l'Arsenal? Pensiamo alla Roma : ANSA, - NAPOLI, 30 MAR - ''Sarebbe da folli e superficiali pensare già all'Arsenal. Roma-Napoli è una gara di cartello, contro una squadra ottima''. Carlo Ancelotti respinge la tesi di un Napoli ...

Ancelotti - mi aspetto una Roma motivata : ANSA, - NAPOLI, 29 MAR - "Mi aspetto una partita attenta e gagliarda da parte della Roma, ci saranno giocatori molto motivati e concentrati". Carlo Ancelotti in conferenza stampa analizza i pericoli ...

Roma Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa Si è parlato tanto di mercato in questi giorni, con Allan e Koulibaly cercati da mezza Europa. Lei che idea si è fatto in merito? Allan e Koulibaly sono ...

Napoli - c’è l’insidia Roma : il report dell’allenamento e i convocati di Ancelotti : Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domani all’Olimpico alle ore 15. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio e torello. Di seguito lavoro tecnico tattico e poi partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Ecco i convocati dell’allenatore Carlo Ancelotti: Meret, Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Koulibaly, Luperto, ...