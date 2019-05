Roland Garros | impresa di Caruso | approda al secondo turno dopo aver sconfitto Munar

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Caruso compie un capolavoro contro Munar vincendo 3-1. Serena Williams è 1 set pari : Parigi si gode i francesi! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros 2019 : Novak Djokovic liquida in tre set Hubert Hurkacz nel primo turno. Prova convincente del serbo sul Centrale : Missione compiuta per Novak Djokovic (n.1 del mondo) nel primo turno del Roland Garros 2019. Sul Centrale “Philippe Chatrier” il campione serbo si è imposto contro il polacco Hubert Hurkacz (n.44 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 in 1 ora e 37 minuti di partita. Un match ben gestito da Nole che, soprattutto dal secondo set in avanti, ha cambiato marcia, aumentando la profondità dei propri colpi e non lasciando più spazio ...

Roland Garros – Esordio vincente per Djokovic - il serbo asfalta in tre set il malcapitato Hurkacz : Il numero uno del ranking ATP comincia alla grande il Roland Garros, superando in tre semplici set il polacco Hurkacz Ottimo Esordio per Novak Djokovic al Roland Garros, il tennista serbo infatti supera in tre set Hubert Hurkacz senza faticare più di tanto. Il numero uno del mondo stende con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-2 il suo malcapitato avversario, chiudendo la contesa in un’ora e trentasette minuti di gioco. Il polacco riesce a ...

Roland Garros – Esordio ok per Stan Wawrinka : Kovalik si arrende al quarto set : Esordio con vittoria per Stan Wawrinka al Roland Garros: il tennista svizzero stende lo slovacco Jozef Kovalik al 4 set Esordio positivo per Stan Wawrinka sulla terra rossa del Roland Garros. Il tennista svizzero, numero 28 del ranking mondiale maschile, ha avuto bisogno di 2 ore e 24 minuti per superare il primo turno dello Slam francese. Wawrinka si è imposto su Jozef Kovalik, numero 132 del ranking mondiale maschile, in 4 set conclusi ...

Roland Garros 2019 : tutte le partite di martedì 28 maggio - cinque italiani in campo. Programma - orari e tv : Dopo le prime due giornate proseguirà domani il Programma del Roland Garros 2019, con le sfide del primo turno del tabellone maschile e femminile. L’attesa sarà rivolta soprattutto all’esordio del tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.5 e reduce dal successo a Ginevra, che se la vedrà con l’australiano John Millman e dell’argentino Juan Martin Del Potro (n.8), contro il cileno Nicolás Jarry. La n.1 al femminile Naomi ...

