Roland Garros – Esordio vincente per Djokovic | il serbo asfalta in tre set il malcapitato

Roland Garros – Esordio ok per Stan Wawrinka : Kovalik si arrende al quarto set : Esordio con vittoria per Stan Wawrinka al Roland Garros: il tennista svizzero stende lo slovacco Jozef Kovalik al 4 set Esordio positivo per Stan Wawrinka sulla terra rossa del Roland Garros. Il tennista svizzero, numero 28 del ranking mondiale maschile, ha avuto bisogno di 2 ore e 24 minuti per superare il primo turno dello Slam francese. Wawrinka si è imposto su Jozef Kovalik, numero 132 del ranking mondiale maschile, in 4 set conclusi ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic al secondo turno senza problemi. Wawrinka vince il match d’esordio : Caruso porta a casa il primo set. Rimonta di Suarez-Navarro : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic avanti di due set. Wawrinka vince il match d’esordio : Caruso porta a casa il primo set. Rimonta di Suarez-Navarro : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic è scatenato. Nadal facile su Hanfmann. Caruso porta a casa il primo set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros 2019 : tutte le partite di martedì 28 maggio - cinque italiani in campo. Programma - orari e tv : Dopo le prime due giornate proseguirà domani il Programma del Roland Garros 2019, con le sfide del primo turno del tabellone maschile e femminile. L’attesa sarà rivolta soprattutto all’esordio del tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.5 e reduce dal successo a Ginevra, che se la vedrà con l’australiano John Millman e dell’argentino Juan Martin Del Potro (n.8), contro il cileno Nicolás Jarry. La n.1 al femminile Naomi ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic vince il primo set. Nadal batte facilmente Hanfmann. Caruso lotta alla pari con Munar : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic parte forte. Nadal batte facilmente Hanfmann. Caruso lotta alla pari con Munar : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic parte forte. Nadal batte facilmente Hanfmann. Caruso è in campo contro Munar : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : E’ il momento di Djokovic. Nadal batte facilmente Hanfmann. Caruso è in campo contro Munar : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : E’ il momento di Djokovic. Nadal vince in fretta 3-0 contro Hanfmann. Wawrinka prova subito a fare la voce grossa : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros 2019 : esordio agevole per Rafael Nadal. Lo spagnolo domina contro il tedesco Hanfmann : Meno di due ore. Questo è quanto durato l’esordio nel Roland Garros 2019 per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann, numero 180 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 6-3. Un primo turno veramente agevole per il numero due del mondo, che punta a conquistare lo Slam parigino per la dodicesima volta. Hanfmann ha subito l’occasione di strappare il servizio a Nadal in apertura di match, ma il ...

Roland Garros – Esordio col botto per Nadal : Hanfmann spazzato via in 3 set : Esordio con vittoria per Rafa Nadal al Roland Garros: il campione maiorchino supera il tedesco Hanfmann in 3 set Per la gioia dei tifosi parigini, Rafael Nadal fa il suo Esordio al Roland Garros. Il campione in carica, attuale numero 2 al mondo, ha sconfitto Yannick Hanfmann nella sua sfida d’Esordio. Match non di certo complicato per il maiorchino, accoppiato ad un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In 1 ora e 58 minuti di gioco ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : E’ il momento di Djokovic. Nadal vince in fretta 3-0 contro Hanfmann. L’Italia si aggrappa a Caruso : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Federer porta Sonego ‘a scuola’ - il tennista italiano ammette : “in certi momenti ci capivo poco” : Lorenzo Sonego racconta il complicato esordio al Roland Garros contro Roger Federer: il tennista italiano ammette di essere andato seriamente in difficoltà contro il campione svizzero Lorenzo Sonego non è stato baciato dalla fortuna durante la cerimonia di presentazione del tabellone del Roland Garros. Il sistema ha accoppiato il tennista azzurro con Roger Federer già al primo turno. Una sfida senza dubbio affascinante, ma che Sonego ha ...