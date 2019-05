Roland Garros – Esordio super per Barty | Pegula si arrende dopo 62 minuti

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : è il momento di Nadal! A seguire Djokovic - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Wozniacki ko al primo turno : Kudermetova trionfa in rimonta : Niente da fare per Caroline Wozniacki: la danese eliminata al primo turno del Roland Garros Esordio amarissimo per Caroline Wozniacki al Roland Garros: la tennista danese è stata eliminata al primo turno dello Slam francese dalla russa Kudermetova. La numero 13 del ranking WTA si è aggiudicata con estrema facilità il primo set, per poi però cedere alla rimonta della sua avversaria. Il match è terminato dopo due ore e 6 minuti di gioco col ...

Roland Garros – Bertens in forma smagliante all’esordio : Parmentier asfaltata in due set : Esordio facile per Kiki Bertens al Roland Garros: la francese Parmentier ko in due set Kiki Bertens esordisce senza troppi problemi al Roland Garros: primo turno facile per l’olandese numero 4 del ranking WTA, che ha mandato al tappeto sui campi in terra rossa di Parigi la rivale Parmentier. Per la francese non c’è stato nulla da fare: il match è terminato dopo un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3, 6-4. Adesso ...

Nuova Classifica WTA – Naomi Osaka apre il Roland Garros da n°1 : Pliskova la mette nel mirino - Halep rischia di scendere : Naomi Osaka ancora al top della Nuova Classifica WTA: Pliskova e Halep inseguono. Il Roland Garros sarà decisivo per cambiare il volto del ranking femminile Come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora una volta in testa Naomi Osaka decisa a giocarsi le sue chance per vincere il Roland Garros che sarebbe il suo terzo Slam consecutivo dopo US Open e ...

Roland Garros 2019 - in palio montepremi da 42 milioni di euro : Premi Roland Garros 2019 – Si è aperta nella giornata di ieri la 118ª edizione del Roland Garros, la 2ª prova del Grande Slam dell’anno. I migliori tennisti si affronteranno fino al 9 di giugno per aggiudicarsi la manifestazione, il cui montepremi risulta più ricco dell’8% rispetto all’edizione dello scorso anno. Nel 2019, infatti, i […] L'articolo Roland Garros 2019, in palio montepremi da 42 milioni di euro è stato realizzato ...

Roland Garros 2019 : Petra Kvitova si ritira per un problem al braccio sinistro. Al suo posto entra la slovena Kaja Juvan : Un fulmine a ciel sereno scuote il Roland Garros 2019. La ceca Petra Kvitova (n.6 del mondo), vittoriosa nel torneo di Stoccarda (Germania) e finalista degli Australian Open 2019, ha annunciato tramite i propri canali social il suo ritiro dallo Slam parigino. Lei, tra le favorite della vigilia, è stata costretta a prendere questa decisione per via di un problema al braccio sinistro che già da un po’ di tempo le stava dando dei problemi. ...

Roland Garros – Si ritira una delle favorite : Petra Kvitova abbandona il torneo per infortunio : Petra Kvitova costretta a dare forfait dal Roland Garros: la tennista ceca si ritira a causa di un problema all’avambraccio Neanche il tempo di iniziare che il Roland Garros perde subito una delle favorite alla vittoria finale. Petra Kvitova, tennista numero 6 del ranking mondiale femminile, ha annunciato il suo forfait. La giocatrice ceca si è dovuta ritirare a causa di uno strappo di secondo grado all’avambraccio che le ha ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Nadal e Djokovic esordiscono - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Il ritiro di Katie Boulter fa discutere : si presenta infortunata - incassa il prize money e si ritira! : Il ritiro di Katie Boulter dal Roland Garros fa discutere: la tennista britannica, pur sapendo di non poter giocare, si presenta per incassare il prize money e poi annuncia il forfait Neanche il tempo di iniziare che al Roland Garros nasce subito la prima, infuocata, polemica. La protagonista è Katie Boulter, tennista americana che occupa la posizione numero 109 della classifica WTA. La giovane tennista classe 96 non ha fatto nulla di ...

Roland Garros – Genie Bouchard ironizza ancora : “chi è questo… Cecchinato?!” [FOTO] : Mentre assiste alle partite del Roland Garros, Genie Bouchard ironizza ancora su Cecchinato dopo la gaffe dello scorso anno: la tennista canadese continua a non ‘riconoscerlo’ Nella passata edizione del Roland Garros, Genie Bouchard subì una vera e propria ‘rivolta’ social a causa di un suo particolare post. La tennista canadese, guardando i match di uno straordinario Cecchinato che arrivò addirittura in semifinale, ...

Roland Garros 2019 : l’amara uscita di scena di Marco Cecchinato. L’inevitabile discesa dopo un grande exploit? : No, questa fa male. Parigi un anno dopo è una valle di lacrime per il nostro Marco Cecchinato. Il tennista siciliano, che l’anno scorso seppe spingersi fino alle semifinali del Roland Garros, ieri è tornato sulla terra o, per meglio dire, c’è caduto. Sì perché la sconfitta contro il francese Nicolas Mahut (n.252 del ranking) è un vero e proprio tonfo. Un ko pesante perchè al termine di una partita gestita per due set e poi ...