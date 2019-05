Roland Garros 2019 | tanti big in campo Esordio per Djokovic | Nadal e Serena Williams

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di domenica 26 maggio. Fuori Angelique Kerber - Elina Svitolina vince il big match con Venus Williams : Si sono competati oggi i primi quattordici incontri del primo turno del singolare femminile del Roland Garros 2019. La più grossa sorpresa, anche se la terra battuta non è la sua superficie preferita (ma l’anno scorso era arrivata nei quarti di finale) è stata l’eliminazione della testa di serie numero 5 del torneo, la tedesca Angelique Kerber, sconfitta col netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti dalla russa Anastasia Potapova, recente ...

Roland Garros : Cecchinato subito fuori - avanza Berrettini : Un primo turno in chiaroscuro per gli italiani impegnati sulla terra rossa di Parigi. Se, infatti, il Roland Garros ha regalato un esordio positivo

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Roland Garros – Stephens sorride all’esordio : Doi ko in due set : Stephens trionfa all’esordio al Roland Garros: la giapponese Doi ko in due set al primo turno Buona la prima per Sloane Stephens al Roland Garros: la tennista statunitense ha esordito col botto al secondo Slam della stagione, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. La numero 7 del ranking WTA ha dovuto fare i conti con la giapponese Doi, riuscendo ad avere la meglio dopo un’ora e 33 minuti di gioco. Il match è terminato ...

Roland Garros – Elina Svitolina non lascia scampo a Venus Williams : la ‘Venere’ eliminata in due set : Elina Svitolina trionfa in due set su Venus Williams: la tennista ucraina elimina la ‘Venere’ con un doppio e perentorio 3-6 / 3-6 Uno dei match più interessanti del primo turno del Roland Garros era sicuramente quello che ha visto affrontarsi Venus Williams ed Elina Svitolina. Da una parte una leggenda vivente del tennis mondiale, 7 Slam in bacheca e 39 anni da compiere a giugno. Dall’altra una delle tenniste che è maggiormente migliorata ...

Roland Garros 2019 : Marco Cecchinato viene rimontato e battuto all’esordio da Nicolas Mahut : Marco Cecchinato, semifinalista lo scorso anno al Roland Garros, oggi perde all’esordio contro il francese Nicolas Mahut e deve dire addio a tanti punti nel ranking ATP, perdendo molte posizioni: l’azzurro esce sconfitto dopo una battaglia lunga tre ore e 22 nella quale è stato avanti di due set prima di essere rimontato e battuto dal transalpino con il punteggio di 2-6 6-7 (6) 6-4 6-2 6-4. Nel primo set pare tutto facile per la ...

Roland Garros – Pliskova sul velluto : Madison Brengle spazzata via in due set : Karolina Pliskova trionfa all’esordio nel Roland Garros: la tennista ceca supera Madison Brengle in 2 set dopo poco più di un’ora Dopo il successo agli Internazionali d’Italia, Karolina Pliskova esordisce con una vittoria nel Roland Garros. La tennista ceca, numero 2 del ranking mondiale femminile, ha avuto bisogno di 1 ora e 2 minuti per piegare le resistenze di Madison Brengle, numero 97 al mondo. Pliskova si è imposta in due set, vinti ...

Roland Garros – Cecchinato non si ripete! L’azzurro fuori al primo turno dopo 3 ore di battaglia contro Mahut : Marco Cecchinato non riesce a ripetere la stessa prestazione offerta lo scorso anno al Roland Garros: L’azzurro fuori al primo turno contro Nicolas Mahut dopo oltre 3 ore di battaglia dopo la grande prestazione offerta l’anno scorso, Marco Cecchinato è tornato al Roland Garros con gli occhi di tutto il panorama tennistico, non solo quello italiano, puntati addosso. Il tennista siciliano, forse anche a causa della pressione, non è però ...

Roland Garros - Matteo Berrettini batte in rimonta Andujar. Fuori invece Sonego (eliminato da Federer) e Cecchinato : Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, secondo Slam stagionale scattato sulla terra rossa di Parigi. Il 23enne romano, numero 32 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros, ha battuto in rimonta per 6-7 6-4 6-4 6-2, dopo quasi tre ore e mezza di lotta, lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking. Prossimo ostacolo per Berrettini il Next Gen norvegese Casper Ruud, 18enne di ...

