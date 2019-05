Roland Garros 2019 | prima giornata da record Oltre 34 mila spettatori

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il ritorno di Roger Federer è coinciso con un nuovoper il. Dopo quattro anni lo svizzero tornava a giocare nello Slam francese e la sua presenza ha richiamato tantissimo pubblico in quel di Parigi, con 34.610nella sola. Si tratta di unper il, che non aveva così tanto pubblico nellad’esordio addirittura dal 2008. Quasi trein più rispetto al vecchioto, che era di 31.791.alla presenza di Federer, sicuramente hano inciso la curiosità per il nuovo Philippe Chatrier e anche per l’apertura del campo, il ‘Court Simonne Mathieu’, da 5000 posti. Numeri daed oggi con la presenza di Nadal e Djokovic potrebbero essere toccati nuovi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

