Roland Garros 2019 | più di 250 ore di diretta su Eurosport

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Nadal sale sul 2-0. Si scalda Djokovic. Gasquet elimina Miša Zverev : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Nadal sale sul 2-0. Si scalda Djokovic. Maratona fra Herbert e Medvedev : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros 2019 : prima giornata da record. Oltre 34 mila spettatori : Il ritorno di Roger Federer è coinciso con un nuovo record per il Roland Garros. Dopo quattro anni lo svizzero tornava a giocare nello Slam francese e la sua presenza ha richiamato tantissimo pubblico in quel di Parigi, con 34.610 spettatori nella sola prima giornata. Si tratta di un record per il Roland Garros, che non aveva così tanto pubblico nella giornata d’esordio addirittura dal 2008. Quasi tre mila spettatori in più rispetto al ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Nadal va per chiudere anche il secondo set. Si scalda Djokovic. Maratona fra Herbert e Medvedev : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Shapovalov derubato in hotel! Che guaio per il tennista : fa il check-in e la valigia scompare : Denis Shapovalov derubato a Parigi! Nell’hotel prenotato per alloggiare durante il Roland Garros, il tennista canadese si è visto sfilare la valigia da sotto il naso Inizia decisamente con il piede sbagliato l’avventura di Denis Shapovalov. Il tennista canadese, in attesa di giocare la sfida d’esordio nel Roland Garros contro Struff, ha denunciato un furto! Mentre effettuava il check-in, Shapovalov si è distratto un ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Nadal porta a casa il primo set contro Hanfmann. A seguire Djokovic - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Esordio super per Barty : Pegula si arrende dopo 62 minuti : Ashleigh Barty accede ai 32esimi di finale del Roland Garros: la tennista australiana supera in 62 minuti la statunitense Jessica Pegula Bastano appena 62 minuti ad Ashleigh Barty per vincere il suo match d’Esordio nel Roland Garros. La tennista australiana, numero 8 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set sulla statunitense Jessica Pegula, sconfitta con il punteggio di 3-6 / 3-6. Nel turno successivo Barty affronterà la ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : è il momento di Nadal! A seguire Djokovic - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Wozniacki ko al primo turno : Kudermetova trionfa in rimonta : Niente da fare per Caroline Wozniacki: la danese eliminata al primo turno del Roland Garros Esordio amarissimo per Caroline Wozniacki al Roland Garros: la tennista danese è stata eliminata al primo turno dello Slam francese dalla russa Kudermetova. La numero 13 del ranking WTA si è aggiudicata con estrema facilità il primo set, per poi però cedere alla rimonta della sua avversaria. Il match è terminato dopo due ore e 6 minuti di gioco col ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Basilashvili eliminato - attesa per gli esordi di Nadal e Djokovic - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros – Bertens in forma smagliante all’esordio : Parmentier asfaltata in due set : Esordio facile per Kiki Bertens al Roland Garros: la francese Parmentier ko in due set Kiki Bertens esordisce senza troppi problemi al Roland Garros: primo turno facile per l’olandese numero 4 del ranking WTA, che ha mandato al tappeto sui campi in terra rossa di Parigi la rivale Parmentier. Per la francese non c’è stato nulla da fare: il match è terminato dopo un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3, 6-4. Adesso ...

Nuova Classifica WTA – Naomi Osaka apre il Roland Garros da n°1 : Pliskova la mette nel mirino - Halep rischia di scendere : Naomi Osaka ancora al top della Nuova Classifica WTA: Pliskova e Halep inseguono. Il Roland Garros sarà decisivo per cambiare il volto del ranking femminile Come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora una volta in testa Naomi Osaka decisa a giocarsi le sue chance per vincere il Roland Garros che sarebbe il suo terzo Slam consecutivo dopo US Open e ...

Roland Garros 2019 - in palio montepremi da 42 milioni di euro : Premi Roland Garros 2019 – Si è aperta nella giornata di ieri la 118ª edizione del Roland Garros, la 2ª prova del Grande Slam dell’anno. I migliori tennisti si affronteranno fino al 9 di giugno per aggiudicarsi la manifestazione, il cui montepremi risulta più ricco dell’8% rispetto all’edizione dello scorso anno. Nel 2019, infatti, i […] L'articolo Roland Garros 2019, in palio montepremi da 42 milioni di euro è stato realizzato ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Basilashvili in crisi - attesa per gli esordi di Nadal e Djokovic - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...