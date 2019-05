Roland Garros 2019 | Petra Kvitova si ritira per un problem al braccio sinistro Al suo

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un fulmine a ciel sereno scuote il. La ceca(n.6 del mondo), vittoriosa nel torneo di Stoccarda (Germania) e finalista degli Australian Open, ha annunciato tramite i propri canali social il suo ritiro dallo Slam parigino. Lei, tra le favorite della vigilia, è stata costretta a prendere questa decisione per via di una alche già da un po’ di tempo le stava dando deii. Una criticità che, stando a quanto riferito dalla tennista, è peggiorata nelle ultime ore, non consentendo alla n.6 del seeding di scendere in campo. Al suo posto quindi subentra la slovena Kaja Juvan, terza lucky loser dopo Marie Bouzkova e Timea Babos, che affronterà quest’oggi la rumena Sorana Cirstea. Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh —(@) May 27, ...

c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - angelomangiante : Due leggende in finale a Roma e a vincere è il più forte giocatore della storia del tennis sulla terra battuta: 1… -