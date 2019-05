Roland Garros 2019 | in palio montepremi da 42 milioni di euro

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Basilashvili in crisi - attesa per gli esordi di Nadal e Djokovic - Caruso e Gatto-Monticone per l’Italia : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros 2019 : Petra Kvitova si ritira per un problem al braccio sinistro. Al suo posto entra la slovena Kaja Juvan : Un fulmine a ciel sereno scuote il Roland Garros 2019. La ceca Petra Kvitova (n.6 del mondo), vittoriosa nel torneo di Stoccarda (Germania) e finalista degli Australian Open 2019, ha annunciato tramite i propri canali social il suo ritiro dallo Slam parigino. Lei, tra le favorite della vigilia, è stata costretta a prendere questa decisione per via di un problema al braccio sinistro che già da un po’ di tempo le stava dando dei problemi. ...

Roland Garros – Si ritira una delle favorite : Petra Kvitova abbandona il torneo per infortunio : Petra Kvitova costretta a dare forfait dal Roland Garros: la tennista ceca si ritira a causa di un problema all’avambraccio Neanche il tempo di iniziare che il Roland Garros perde subito una delle favorite alla vittoria finale. Petra Kvitova, tennista numero 6 del ranking mondiale femminile, ha annunciato il suo forfait. La giocatrice ceca si è dovuta ritirare a causa di uno strappo di secondo grado all’avambraccio che le ha ...

Roland Garros – Il ritiro di Katie Boulter fa discutere : si presenta infortunata - incassa il prize money e si ritira! : Il ritiro di Katie Boulter dal Roland Garros fa discutere: la tennista britannica, pur sapendo di non poter giocare, si presenta per incassare il prize money e poi annuncia il forfait Neanche il tempo di iniziare che al Roland Garros nasce subito la prima, infuocata, polemica. La protagonista è Katie Boulter, tennista americana che occupa la posizione numero 109 della classifica WTA. La giovane tennista classe 96 non ha fatto nulla di ...

Roland Garros – Genie Bouchard ironizza ancora : “chi è questo… Cecchinato?!” [FOTO] : Mentre assiste alle partite del Roland Garros, Genie Bouchard ironizza ancora su Cecchinato dopo la gaffe dello scorso anno: la tennista canadese continua a non ‘riconoscerlo’ Nella passata edizione del Roland Garros, Genie Bouchard subì una vera e propria ‘rivolta’ social a causa di un suo particolare post. La tennista canadese, guardando i match di uno straordinario Cecchinato che arrivò addirittura in semifinale, ...

Roland Garros 2019 : l’amara uscita di scena di Marco Cecchinato. L’inevitabile discesa dopo un grande exploit? : No, questa fa male. Parigi un anno dopo è una valle di lacrime per il nostro Marco Cecchinato. Il tennista siciliano, che l’anno scorso seppe spingersi fino alle semifinali del Roland Garros, ieri è tornato sulla terra o, per meglio dire, c’è caduto. Sì perché la sconfitta contro il francese Nicolas Mahut (n.252 del ranking) è un vero e proprio tonfo. Un ko pesante perchè al termine di una partita gestita per due set e poi ...

Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Seppi streaming video e tv - orario - tennis - : Diretta Roland Garros 2019 streaming video e tv: cronaca live della seconda giornata nel torneo di tennis dello Slam, in programma lunedì 27 maggio.

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di lunedì 27 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : E’ pronta a partire la seconda giornata del Roland Garros, che vedrà in campo ancora una notevole quantità di primi turni maschili e femminili, senza l’aggiunta di alcun doppio. Ci sarà oggi il debutto di Rafael Nadal, 11 volte vincitore di questo torneo: lo spagnolo inizierà il suo cammino contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. Sul rinnovato Court Philippe Chatrier sarà poi la volta del suo grande rivale, Novak Djokovic: il ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo lunedì 27 maggio. Orari - tv e streaming : Sono solo due gli italiani impegnati nella seconda giornata del Roland Garros 2019. Il campo 4 diventa azzurro vista la presenza sia di Salvatore Caruso sia di Giulia Gatto-Monticone. Il siciliano, numero 148 del mondo, alla seconda partecipazione in uno Slam (precedente agli Australian Open 2018), affronterà lo spagnolo Jaume Munar, numero 52 del ranking ATP. Prima volta assoluta per Giulia Gatto-Monticone. La piemontese non aveva mai vinto un ...

Roland Garros 2019 : tanti big in campo. Esordio per Djokovic - Nadal e Serena Williams. : Seconda giornata al Roland Garros e scendono in campo i due principali favoriti per la vittoria finale nel tabellone maschile. Sul Philippe Chatrier faranno il loro Esordio Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il numero uno del mondo se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz in un primo turno da non sottovalutare per il nativo di Belgrado; mentre è molto più semplice la prima dello spagnolo che affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. In ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di domenica 26 maggio. Fuori Angelique Kerber - Elina Svitolina vince il big match con Venus Williams : Si sono competati oggi i primi quattordici incontri del primo turno del singolare femminile del Roland Garros 2019. La più grossa sorpresa, anche se la terra battuta non è la sua superficie preferita (ma l’anno scorso era arrivata nei quarti di finale) è stata l’eliminazione della testa di serie numero 5 del torneo, la tedesca Angelique Kerber, sconfitta col netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti dalla russa Anastasia Potapova, recente ...