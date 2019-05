Roland Garros 2019 | i risultati del tabellone maschile 27 maggio Avanti Nadal

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo la prima giornata da record di spettatori, anche oggi i campi delsono stati stracolmi di gente: in programma altri venti incontri deldi singolare, dei quali però uno solo non è stato completato per oscurità e verrà concluso nella giornata di domani. Esordio soft sia per il serbo Novak Djokovic che per l’iberico Rafael, entrambiin tre set, mentre va sottolineata la grande prestazione di Salvatore Caruso, che in quattro set batte l’iberico Jaume Munar. Tra i big, ma in quattro partite, l’austriaco Dominic Thiem e l’elvetico Stan Wawrinka. Saluta Parigi, in soli tre parziali, il canadese Denis Shapovalov, spazzato via dal teutonico Jan-Lennard Struff, mentre va, per il delirio del pubblico di casa, Jo-Wilfried Tsonga, che lascia però un set al tedesco Peter Gojowczyk. Va a Guido Pella il derby ...

