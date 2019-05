Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Isole | eletti e preferenze

I Risultati delle elezioni amministrative : È iniziato lo spoglio in Piemonte e in quasi quattromila comuni, tra cui Firenze, Bari, Livorno e Bergamo: tutti i risultati man mano che arrivano

Elezioni Comunali Perugia : i Risultati del voto in diretta : C'è grande attesa per i risultati delle amministrative a Perugia: dieci i candidati in ballo per la poltrona di primo...

Elezioni comunali Livorno - primi Risultati : il M5S perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere

Risultati elezioni europee 2019 : Circoscrizione Nord Ovest eletti e preferenze : Risultati elezioni europee 2019: Circoscrizione Nord Ovest eletti e voti elezioni europee 2019: vediamo nel dettaglio qual è stato l’esito del voto nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale ovvero nel Nord Ovest che comprende le seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, e Liguria. In Piemonte insieme alle europee si è votato anche per le elezioni regionali (qui il nostro articolo con spoglio in diretta e ...

ELEZIONI COMUNALI 2019 - DIRETTA Risultati/ Firenze proiezione : Nardella al 52 - 2% : DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2019: i RISULTATI delle amministrative in tempo reale a Firenze, Bari, Bergamo, Cagliari, Lecce, ecc. Nardella in testa

Elezioni comunali Bari 2019 - i Risultati in diretta : sfida a sei per Palazzo Città : Dalle 14 lo spoglio a Bari e nei nove comuni della provincia dove si vota per eleggere il nuovo sindaco. I risultati delle...

Elezioni Comunali Firenze : i Risultati del voto in diretta : Grande attesa per i risultati delle Elezioni Comunali per la città di Firenze: i candidati a sindaco era nove. Lo spoglio...

Elezioni comunali Bari - i primi Risultati : si riconferma Antonio Decaro - centrosinistra : Anche Bari ha eletto un nuovo sindaco e una nuova giunta comunale. I cittadini del capoluogo pugliese sono stati chiamati ad esprimere il voto per le amministrative nello stesso giorno delle Elezioni europee. Ha vinto il sindaco uscente Antonio Decaro, esponente del centrosinistra. Tra gli sfidanti, Pasquale Di Rella, candidato per la coalizione di centrodestra, e la pentastellata Elisabetta Pani.

Elezioni regionali - i Risultati definitivi : Il 26 maggio è stato anche il giorno delle Elezioni regionali. La regione Piemonte si avvia al cambio di guardia sulla scia del successo della Lega alle Elezioni europee. Dopo le prime proiezioni, Alberto Cirio (Fi), candidato della Lega e alleati, è largamente in testa sul governatore uscente Sergio Chiamparino sostenuto da Pd e liste alleate. Cirio stacca di circa 15 punti il rivale e potrebbe essere eletto con maggioranza assoluta ...

Elezioni europee - i Risultati in ogni circoscrizione : la Lega domina al Nord - il M5S al Sud : Dopo la conclusione degli scrutini delle Elezioni europee è il momento di vedere come sono andati i partiti politici italiani nelle cinque circoscrizioni. A Nord-Est e Nord-Ovest la Lega ha dominato, con percentuali superiori al 40%, mentre il Sud e le Isole sono ancora in mano al Movimento 5 Stelle, che comunque non supera il 30%.Continua a leggere

Elezioni comunali e Regione Piemonte - i Risultati in tempo reale : Gli exit poll danno il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno

Elezioni comunali Firenze - primi Risultati : Dario Nardella è primo - al 52% : Secondo la prima proiezione Rai Dario Nardella potrebbe essere riconfermato sindaco di Firenze. Esulta Matteo Renzi: "La vittoria della Lega alle Europee è netta. È altrettanto evidente che la risposta più forte alla vittoria di Salvini arriva oggi da Firenze grazie al bravissimo Dario Nardella".

Elezioni comunali 2019 - primi Risultati : a Perugia avanti il centrodestra : Perugia è uno dei 3.800 comuni italiani chiamati a rinnovare sindaco e giunta comunale il 26 maggio, in concomitanza con le Elezioni europee. Le prime proiezioni danno il sindaco uscente e candidato del centrodestra, Andrea Romizi, come vincitore con il 54,6%. Romizi è sostenuto da alcune liste fra cui quella della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia.

Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Sud : candidati eletti e voti : Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Sud: candidati eletti e voti Verdetti ufficiali per tutto il Meridione. La fotografia consegnata da queste europee è quella di un Sud disilluso, con scarsa partecipazione e in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Il Movimento 5 Stelle vince quasi ovunque ma, a causa della bassa affluenza, il peso specifico del voto meridionale è decisamente più basso rispetto a quello delle altre ...