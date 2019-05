Rischio Italia | dopo il voto Grecia più vicina | solo 48 punti di spread

Sclerosi multipla : in Italia 120mila pazienti affetti - le terapie sono efficaci ma rimangono Rischiose : “sono circa 120 mila le persone in Italia ad essere affette da Sclerosi multipla. E oggi, grazie alla ricerca abbiamo a disposizione più di 15 diverse terapie che sono modulabili tra quelle più leggere e quindi con un migliore profilo di sicurezza, e quelle più pesanti, più efficaci ma con qualche problema per ciò che concerne la sicurezza“. E’ quando dichiarato da Gianluigi Mancardi, presidente nazionale della Società Italiana ...

Giro d’Italia - è ufficiale : troppa neve - meteo estremo e Rischio valanghe - il Gavia non si farà [FOTO e VIDEO] : “Abbiamo deciso, alla luce delle risultanze meteo dei prossimi giorni che danno un peggioramento e visto cosa ci dicono i meteorologi della Lombardia, che non potremo fare il Gavia. C’e’ il rischio-slavine, riteniamo di prendere già stasera una decisione, in modo da preorganizzare la tappa in modo corretto“. Lo ha detto il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, in vista 16ª, in programma per martedi’ 28 ...

FOTO Passo Gavia - muri di neve alti 12 metri : Rischio slavine! Sempre più difficile il transito del Giro d’Italia : Il transito del Giro d’Italia sul Passo Gavia è Sempre più a rischio, una decisione ufficiale arriverà soltanto nella giornata di lunedì in seguito all’ultimo controllo degli organizzatori ma la situazione è Sempre più critica a causa del maltempo che è stato l’assoluto protagonista del mese di maggio. La 16esima tappa della Corsa Rosa, da Lovere a Ponte di Legno, prevede infatti la salita del Gavia e successivamente il ...

Giro d’Italia - Gavia ad altissimo Rischio : muri di 12 metri di neve - allarme valanghe e incubo previsioni meteo : Il passaggio del Giro d’Italia dal Passo Gavia nella durissima tappa Lovere-Ponte di Legno in programma per Martedì 28 Maggio è sempre più a rischio. La situazione è proibitiva: intorno alla strada del passo ci sono muri alti fino a 12 metri di neve, e nonostante i lavori procedano su entrambi i versanti (quello bresciano e quello valtellinese), ed è molto probabile in 4 giorni si possa arrivare a riaprire la strada perchè sono circa 20 ...

Giro d’Italia 2019 - annunciata neve sul Passo Gavia nel giorno del tappone! Frazione a Rischio - le ultime previsioni meteo : previsioni meteo terribili sul Passo Gavia per i prossimi giorni: è annunciata neve per sabato 25 maggio e per martedì 28 maggio, il giorno in cui il Giro d’Italia dovrebbe passare dalla sua Cima Coppi. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo della tappa regina di questa Corsa Rosa, lungo la salita che conduce ai 2618 metri s.l.m. (e anche in discesa) sono presenti muri di neve che raggiungono anche i 4 metri di altezza e gli ...

Rischio Italia - ecco quanto viene prezzato sul mercato dei derivati : Prima delle tensioni sullo spread coincise con l’insediamento del governo che avesse voluto assicurare il proprio investimento in BTp comprando un derivato che lo coprisse in caso di default avrebbe dovuto sborsare meno dell’1% del controvalore investito. Oggi si paga il doppio perché il Rischio percepito è maggiore...

SPY FINANZA/ Il Rischio per l'Italia nel voto di domenica : Andare a votare alle elezioni europee come se fosse un sondaggio sul Governo rischia di essere inutile e persino controproducente per il Paese

VIDEO Passo Gavia innevato - si scende…sciando : discesa bianca verso Santa Canterina - tappa del Giro d’Italia a Rischio. Continuano i lavori : Dal Passo Gavia si scende…sciando. La discesa che dai 2621 metri s.l.m. porta a Santa Caterina Valfurva è infatti innevata per buona parte come possiamo osservare nel VIDEO girato da Robert Antonioli e Stefano Valfurva (sono sciatori dalle grandissime abilità, Robert ha vinto anche tre medaglie d’oro ai Mondiali di sci alpinismo). Gli enti locali stanno comunque lavorando alacremente per pulire la strada sia nel tratto in salita da ...

BIodiversità - il nostro patrimonio a Rischio estinzione : scomparsi 3 frutti su 4 di produzione italiana : La perdita della nostra BIodiversità è tangibile, e riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della “Giornata Mondiale della BIodiversità“, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. ...

BIodiversità - il nostro patrimonio a Rischio estinzione : scomparsi 3 frutti su 4 di produzione italiana : La perdita della nostra BIodiversità è tangibile, e riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione e si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo è quanto afferma la Coldiretti, in occasione della “Giornata Mondiale della BIodiversità“, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. ...

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e Rischio incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Giro d’Italia 2019 - neve anche a Lago Serrù : a Rischio anche l’arrivo di Ceresole Reale? : Non solo il Gavia a destare preoccupazioni: nella 13ma tappa del Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale di venerdì 24 maggio, in questo momento, a dare qualche grattacapo agli organizzatori è anche la salita finale con le rampe che portano al Lago Serrù, a quota 2247 metri. Sul Gran Paradiso almeno dal 4 maggio i mezzi sono al lavoro per sgomberare le strade dalla neve, che su quello che dovrebbe essere l’arrivo di tappa, sfiora i ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Prevenire il Rischio spopolamento - bisogna fare di più” : “Dobbiamo prevenire il rischio” spopolamento, “molto reale, questi sono borghi e paesini molto belli. Dobbiamo contrastare un fenomeno che è un po’ naturale, qui acuito dal sisma ovviamente, e lavorare a livello normativo e sul piano delle azioni concrete“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della sua visita nelle zone terremotate del Centro Italia. “Dobbiamo lavorare, abbiamo un ...

Giro d’Italia 2019 - tappa del Gavia a Rischio per la neve. Le possibili alternative : difficile il doppio Mortirolo : La notizia è ormai di pubblico dominio da qualche giorno: la tappa regina del Giro d’Italia 2019 rischia di essere completamente stravolta per le ingenti nevicate cadute sul Passo Gavia nell’ultima settimana. La sedicesima frazione della 102a edizione della Corsa Rosa si svolgerà martedì 28 maggio e nell’idea iniziale dell’organizzazione avrebbe dovuto prendere il via da Lovere, portare il gruppo sulla cima della ...