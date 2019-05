Rifiuti Vocaturo PD | Nei prossimi giorni rischio decoro per scelte AMA”

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Con un ordine di servizio, l’Ama ha imposto alle autorimesse di mantenersi sui pesi giornalieri previsti nella raccolta deiurbani, dando priorità alla raccolta differenziata, vale a dire di carta, plastica e umido”. E’ quanto dichiara in una nota Flavio, segretario del circolo Pd Ama. “Di conseguenza iindifferenziati rischiano di non essere regolarmente raccolti, con gravi ripercussioni per ile la sicurezza igienica della città. Una situazione che potrebbe aggravarsi vista anche la carenza dei servizi legati alle utenze non domestiche delle attività commerciali e di ristorazione” conclude la nota. L'articolo(PD): NeiperAMA” proviene da RomaDailyNews.

