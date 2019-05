Regione Piemonte in mano a Cirio Forza Italia che vince e annuncia | “La Tav si farà”

Elezioni comunali e Regione Piemonte : riconfermati a Firenze Nardella - Decaro a Bari - Gori a Bergamo Tutti i risultati : Il Piemonte va al centrodestra di Alberto Cirio: battuto il governatore uscente Chiamparino. In Emilia Romagna Ferrara alla Lega, a Modena vince il Pd, a Perugia conferma del centrodestra. A Nusco riconferma per De Mita

Elezioni comunali e Regione Piemonte : a Firenze - Bari e Bergamo il centrosinistra verso la riconferma : Gli exit poll danno in Piemonte il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno, persa dal M5S

Elezioni comunali e Regione Piemonte - i risultati in tempo reale : Gli exit poll danno il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno

Elezioni comunali e Regione Piemonte - al via lo spoglio per le amministrative : Gli exit poll danno il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno

Exit poll - Piemonte quarta Regione nel 2019 strappata dal centrodestra : Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte partirà oggi alle ore 14, me se i primi Exit poll venissero confermati si profilerebbe una nuova Regione strappata dal centrodestra al centrosinistra. Per gli Exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai è in testa il candidato Alberto Cirio, tra il 45% e il 49%, sul governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd) che è dato tra 36,5% e il 40,5%. Se domani i dati reali confermassero le anticipazioni, ...

Elezioni - seggi aperti : si vota per il Parlamento europeo - 3812 Comuni e la Regione Piemonte : Dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio designati che hanno rinunciato all’incarico

Sfida a 4 per la Regione Piemonte - Chiamparino punta al bis : Ultimo giorno di attesa per i 4 candidati alla presidenza della Regione Piemonte. La Sfida di domani è tra l'attuale presidente Sergio Chiamparino, in corsa per il secondo mandato, sostenuto da Pd e dalle liste: Chiamparino per il Piemonte del sì, Moderati, Liberi Uguali Verdi, Italia in Comune, +Europa e Demos; l'europarlamentare di Forza Italia e candidato per la coalizione di centrodestra Alberto Cirio; il pentastellato Giorgio Bertola e il ...

Regionali Piemonte - “l’idillio tra Cirio e Chiamparino” si scontra con i debiti della Regione. E la campagna scorre nel silenzio : Era stata una campagna elettorale tranquilla, fin troppo, quella delle elezioni Regionali in Piemonte. I candidati erano rivali, ma senza eccessi. Questione di understatement sabaudo o forse anche di quel detto che vuole i Piemontesi “falsi e cortesi”. L’outsider, il candidato M5s Giorgio Bertola, denunciava l’idillio tra i due principali concorrenti, il presidente uscente Sergio Chiamparino (Pd) e l’eurodeputato Forza Italia, Alberto Cirio, e ...

Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno chiesto al Salone del Libro di di rescindere il contratto con la casa editrice Altaforte : Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno chiesto agli enti e alle associazioni che organizzano il Salone del Libro di «rescindere il contratto con la casa editrice Altaforte», la casa editrice vicina a casaPound al centro di una grossa

Valle - Pd - : "Sanità in Regione Piemonte - conti in ordine e assunzioni. Ma non solo" : ... connessi tra loro: il 1° destinato a sostituire gli ospedali dell'attuale Città della Salute e della Scienza, Molinette, Regina Margherita, Sant'Anna, C.T.O.,, il 2° dedicato alla ricerca clinica, ...

Leonardo e il Piemonte - un anno di eventi in tutta la Regione : Disegnare il futuro ", un'esposizione di oltre cinquanta opere che raccontano le ricerche tra scienza e arte di Leonardo attraverso lo strumento del disegno. Dal celebre "Volo degli uccelli" allo ...

Incendi Piemonte : la Regione approva il piano di interventi per il ripristino : approvato dalla Giunta regionale del Piemonte il piano straordinario di interventi di ripristino del territorio danneggiato dai devastanti Incendi boschivi che hanno interessato il Piemonte tra l’ottobre e il novembre del 2017 per quasi 10mila ettari, di cui oltre 7mila di bosco, 34% in area tutelata e 55% in proprietà privata. Soprattutto le province di Torino e Cuneo videro i loro boschi percorsi da fuochi che, in un breve arco temporale, ...

Regione Piemonte - l'apprendistato guarda all'Industria 4.0 : Rafforzare la formazione orientata al lavoro, creando figure professionali in grado di rispondere, in particolare, alle sfide legate alla trasformazione digitale dell'economia. E' uno degli obiettivi dell'accordo per il potenziamento della filiera formativa in apprendistato per l'Industria 4.0 siglato da Regione Piemonte insieme a Confindustria Piemonte, Unione ...

Dalla Regione Piemonte 1 - 8 milioni di euro per la riconversione dei frutteti di kiwi colpiti da moria : ... un emozionante monologo interiore interpretato da Alessandro Marabotto 12 aprile 2019 11:30 CATEGORIE POPOLARI Attualità 13068 Langhe e Roero 7820 Cuneo e valli 7509 Cronaca 6812 Volley 5029 Home in ...