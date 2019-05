Regionali in Piemonte | nella terza proiezione Cirio al 46 | 9% delle preferenze 

Regionali in Piemonte : nella seconda proiezione Cirio al 49 - 2% delle preferenze : Il vantaggio è durato il tempo di acquisire i risultati delle prime 100 sezioni, che davano Sergio Chiamparino è in vantaggio su Alberto Cirio nella corsa alla presidenza del Piemonte. Ma è una prima tendenza che rischia di essere un pesante abbaglio: le proiezioni affidano al candidato del centrodestra un vantaggio di quindici punti e fotografano ...

Proiezioni elezioni Regionali Piemonte 2019 : centrodestra nettamente avanti : Proiezioni elezioni regionali Piemonte 2019: centrodestra nettamente avanti Cominciato in queste ore lo spoglio dei voti espressi per il prossimo Governatore della Regione Piemonte. Segui la diretta Tp sullo spoglio delle regionali in Piemonte Proiezioni elezioni regionali Piemonte 2019: vittoria Cirio secondo gli exit poll Domenica 26 maggio non è stato soltanto il giorno delle elezioni per l’Europarlamento, infatti, era prevista ...

Elezioni Regionali Piemonte - i primi risultati : vince Alberto Cirio - candidato del centrodestra : Alberto Cirio, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore del Piemonte: al secondo posto arriva Sergio Chiamparino (Pd). Staccati arrivano Giorgio Bertola, candidato del M5S e Walter Boero, del Popolo della Famiglia. Nella Regione il l'affluenza definitiva è stata del 63,34%, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Regionali in Piemonte : Cirio al 50% delle preferenze - Chiamparino al 35% : Secondo le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, nelle elezioni in Piemonte è in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 50%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 35,2% e Giorgio Bertola di M5s con il 14%. La copertura del campione è del 13%. Chiamparino è rimasto in testa fino a 30 sezioni scrutinate (20 a Torino e provinci...

Elezioni Piemonte 2019 : risultati e proiezioni Regionali in diretta – LIVE : Elezioni Piemonte 2019: risultati e proiezioni regionali in diretta – LIVE PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Domenica 26 maggio 2019 non è stata solo la giornata delle Europee – clicca qui per la diretta – ma anche quella delle regionali in Piemonte. Lo spoglio comincerà oggi lunedì 27 maggio 2019, stando alle previsioni, a partire dalle 14. Nel ...

I risultati delle elezioni Regionali in Piemonte : Arriveranno a partire dalle 14 di lunedì: ma gli exit poll e i risultati delle europee suggeriscono una vittoria del centrodestra con Alberto Cirio

ELEZIONI Regionali Piemonte 2019/ Risultati in diretta : i dati sull'affluenza : ELEZIONI REGIONALI in PIEMONTE 2019: Risultati in diretta. Sono stati resi noti i dati sull'affluenza nella regione del nord-ovest. Ecco i numeri

Europee - comunali e Regionali in Piemonte : urne aperte fino alle 23 : L’ora “X” è scattata. alle 7 si sono aperti ufficialmente i seggi. Rimarranno aperti sino alle 23. Si vota per

Come si vota alle Regionali in Piemonte : scheda - preferenze e voto disgiunto : Come si vota alle regionali in Piemonte: scheda, preferenze e voto disgiunto Come 5 anni fa, le elezioni regionali in Piemonte si svolgeranno in contemporanea con Europee e primo turno di amministrative. Come si vota alle regionali in Piemonte: niente ballottaggio I seggi, anche per le regionali in Piemonte, rimarranno aperti soltanto nella giornata di domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. La legge elettorale in vigore non contempla il ...