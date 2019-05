Regionali e amministrative | la tomba del Chiappendino e del M5s

ilfoglio

(Di lunedì 27 maggio 2019) Roma. La Lega supera il 34 per cento a livello nazionale, in Piemonte porta il centrodestra alla vittoria contro Sergio Chiamparino, in Toscana è il secondo partito con il 31,48 per cento e nelle altre (ex) regioni rosse primeggia ovunque (in Umbria al 38,18, nella Marche al 37,98, in Emilia al 33,7

