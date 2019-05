Reggio Emilia, dramma all’uscita dal ristorante: Samantha investita e uccisa

(Di lunedì 27 maggio 2019) Aveva appena trascorso una tranquilla serata con amici in undella zona ed era uscita dal locale per raggiungere la sua auto parcheggiata poco lontano quando un'auto l'hain pieno lasciandola esanime sull'asfalto. È latica sequenza che nel corso del fine settimane appena trascorso è costata la vita a una donna di 47 anni residente in. La vittima del tragico incidente èPrandi, una donna originaria del Mantovano ma residente da molti anni a Carpi, in provincia di Modena.Ilsi è consumato nella notte tra sabato e domenica lungo un tratto della viain località Cella, frazione alle porte diaveva appena salutato le amiche con cui aveva cenato e stava attraversando la strada per riprendere la sua auto quando è sopraggiunta un vettura a tutta velocità che l'hadavanti agli occhi inorriditi delle amiche.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...