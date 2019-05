Rally Portogallo | Mondiale 2019 | programma | orari e tv Il calendario della settimana

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo le incredibili emozioni deldel Cile, si torna alla competizione nelcon la settima stagionale: ildel. La tappa lusitana riproporrà la consueta battaglia tra il leader del, il francese Sebastien Ogier con 122 punti, inseguito dall’estone Ott Tanak con 112 e dal belga Thierry Neuville con 110. Vedremo al via anche Sebastien Loeb che prenderà il posto di Andreas Mikkelsen, per rendere ancor più avvincente la quattro-giorni portoghese. Sono in palio punti pesanti anche perchè siamo ormai arrivati a metà stagione e, dopo la tappa in Sardegna di giugno inizierà la lunga sosta estiva che si concluderà ad agosto. IN TV – Ildel, come ogni altro appuntamento sarà disponibile live ed in streaming su DAZN.Giovedì 30 maggio ore 9.00-13.00 Shakedown Venerdì 31 maggio SS1 Lousà 1 ...

RSrallyeslalom : WRC: Ford M-Sport vuole il podio al Rally del Portogallo - motorionline : #WRC | #Hyundai Motorsport, con la line-up rivisitata per l'occasione, si prepara per il #RallyPortugal?? #WRC2019… - motorionline : #WRC | Si avvicina il #RallyPortugal: ecco le ultime da #Citroen Racing?? #RallyPortogallo #WRC2019 ??… -