Pronostico Chelsea Vs Arsenal | Europa League 29-05-19 e Analisi

Pronostico Leicester Vs Chelsea - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leicester – Chelsea, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Leicester / Chelsea / Premier League / Analisi – Settimana da incorniciare per Maurizio Sarri che, dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League, ha portato il Chelsea in finale di Europa League dopo 6 anni, eliminando ai rigori l’ostico Eintracht Francoforte. I Blues, senza obiettivi finali, chiuderanno la ...

Chelsea-Eintracht : probabili formazioni - Pronostico e quote scommesse : Chelsea-Eintracht: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Giovedì 9 Maggio 2019, si sfideranno Chelsea ed Eintracht per le semifinali di ritorno di Europa League. La partita si giocherà alle ore 21:00 presso lo Stamford Bridge di Londra. Chelsea-Eintracht: ad un passo da Baku La partita di andata tra Chelsea ed Eintracht, si concluse sul risultato di 1-1. Un pareggio, che rimanda tutto alla sfida di domani, anche se il gol in ...

Pronostico Chelsea Vs Watford - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Watford, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Chelsea / Watford / Premier League / Analisi – Dopo l’ottimo 1-1 strappato a Francoforte, il Chelsea di Sarri si rituffa in Premier League per provare a conservare il quarto posto dall’assalto di Arsenal e Manchester United, ospitando domenica pomeriggio allo Stamford Bridge il Watford, che ha in testa la finale di FA ...

Pronostico Manchester United Vs Chelsea - Premier League 28-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Chelsea, Premier League, 36^ Giornata, Domenica 28 Aprile 2019 ore 17.30Manchester United / Chelsea / Premier League / Analisi – Sfida decisiva per il quarto posto quella che andrà in scena all’Old Trafford domenica pomeriggio, dove Manchester United e Chelsea si giocano in una sorta di spareggio il quarto posto, l’ultima posizione accessibile alla prossima Champions League. ...

Pronostico Chelsea Vs Burnley - Premier League 22-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Burnley, Premier League, 35^ Giornata, Lunedì 22 Aprile 2019 ore 21.00Chelsea / Burnley / Premier League / Analisi – La trentacinquesima giornata di Premier League si concluderà con il Monday Night, dove allo Stamford Bridge il Chelsea di Maurizio Sarri ospiterà il Burnley. Per i Blues si presenta una grande occasione per tornare in zona Champions, mentre agli ospiti basta un punto per ottenere la ...

Liverpool-Chelsea : dove vederla - probabili formazioni e Pronostico : Liverpool-Chelsea: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Liverpool-Chelsea, in programma domenica 14 aprile alle ore 17:30 all’Anfield di Liverpool, è il big match della 34a giornata di Premier League. I Reds sono in piena corsa per il titolo, i Blues devono difendere la qualificazione in Champions League. All’andata il match terminò 1-1 allo Stamford Bridge: vantaggio dei londinesi con Hazard e pareggio ...

Pronostico Liverpool Vs Chelsea - Premier League 14-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Chelsea, Premier League 34^ Giornata, Domenica 14 Aprile 2019 ore 17.30Liverpool / Chelsea / Premier League / Analisi – Sfida decisiva per le sorti della Premier League quella che andrà in onda domenica pomeriggio ad Anfield, dove Liverpool e Chelsea si giocheranno gran parte della stagione nel big match della trentaquattresima giornata. I Reds sono primi, ma il City è dietro di 2 punti, mentre i ...

Chelsea-West Ham : probabili formazioni - quote e Pronostico : Chelsea-West Ham: probabili formazioni, quote e pronostico La 33a giornata di Premier League 2018/19 si chiuderà allo stadio Stamford Bridge di Londra. Chelsea e West Ham, Lunedì 8 Aprile 2019 alle ore 21.00, scenderanno in campo l’una contro l’altra. Chelsea-West Ham: come arrivano le squadre Chelsea L’avventura di Maurizio Sarri alla guida dei Blues sembrava partita bene, sebbene la chiamata di Abramovic ...

Pronostico Chelsea Vs West Ham - Premier League 08-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – West Ham, Premier League 33^ Giornata, Lunedì 8 Aprile 2019 ore 21.00Chelsea / West HAM / Premier League / Analisi – Allo Stamford Bridge, Chelsea e West Ham chiuderanno la trentatreesima giornata di Premier League con il posticipo del Monday Night, dove in palio ci saranno punti fondamentali per l’Europa. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno la grande chance di scavalcare Arsenal e Tottenham e ...

Pronostico Chelsea Vs Brighton & Hove Albion - Premier League 03-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Brighton & Hove Albion, Premier League, Recupero 27^ Giornata, Mercoledì 3 Aprile 2019 ore 20.45Chelsea / Brighton & Hove Albion / Premier League / Analisi – Dopo la vittoria all’ultimo secondo (tra le polemiche) sul campo del Cardiff, il Chelsea salva Maurizio Sarri e resta incollato all’obiettivo quarto e terzo posto. Allo Stamford Bridge, i Blues, per sperare in un piazzamento ...