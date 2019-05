Pronostici Mondiale U-20 29-05-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ie l’delle gare del Gruppo A e del Gruppo B delU-20; Mercoledì 29 MaggioU-20 / POLONIA /– La Fase a Gironi delU-20 volge al termine, soprattutto nei Gruppi A e B, dove ci sarà l’ultima gara anche dell’Italia.Gruppo AColombia – Tahiti, ore 20:30La Colombia ha un solo obiettivo nel match dell’Arena Lublin contro Tahiti, ovvero vincere e sperare in un risultato positivo anche nell’altro match.La squadra sud americana è favorito in questo match, ma dovrà sperare anche in una sconfitta della Polonia nell’altro match del girone per poter conquistare un posto agli Ottavi di Finale. Per Tahiti, invece, due sconfitte in altrettante gare l’hanno definitivamente estromessa dalla corsa alla qualificazione e dalla competizione, ma anche in questo match partono con gli sfavori del ...

